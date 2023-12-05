05 декабря 2023, 11:35

Действия Финляндии в отношении России сочли военным психозом

Unsplash
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Закрытие всех КПП на финско-российской границы — не попытка Хельсинки справиться с миграционным кризисом, а требование НАТО. У альянса есть планы по размещению военных США на территории скандинавской страны, сообщил сайт Iltalehti.

Закрытие всех КПП на финско-российской границы - не попытка Хельсинки справиться с миграционным кризисом, а требование НАТО. У альянса есть планы по размещению военных США на территории скандинавской страны, сообщил сайт Iltalehti.

По словам доцента Хельсинкского университета, политолога Йохана Бэкмана, в Финляндии случился «военный психоз» В Хельсинки отказались от политики добрососедства с Россией, подчеркнул он.

Эксперт заметил, что закрытие российско-финской границы не связано с беженцами. Дело в том, что США планируют создать военную базу с граничащей с Россией страной.

Бэкман подчеркнул, что уже готов черновик договора об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией. При этом финские власти после вступления в НАТО весной 2023 года неоднократно говорили о возможности размещения военных контингентов других стран.

Политолог заметил, что ВВС США будут контролировать аэропорт Рованиеми - а это третья по объему перевозок воздушная гавань страны. Там же разместят американские истребители F-35 ВВС Финляндии.

В конце ноября Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией. Кроме того, финские пограничники стали тщательно проверять идущие из России товарные поезда.

США Финляндия
05 декабря 2023, 11:37
Президент Ирана посетит Москву и встретится с Путиным
РИА «Новости»
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Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в Москву. Российский лидер Владимир Путин проведет с ним двусторонние переговоры. Об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim.

«Президент Ирана отправится в Москву по официальному приглашению президента России Путина во главе высокопоставленной делегации государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана», - указали журналисты.

Раиси приедет в столицу с рабочим визитом в четверг, 7 декабря. В двустороннем формате он поведет переговоры с Путиным. Лидеры двух стран обсудят торгово-экономические, политические и другие моменты сотрудничества России и Ирана. Также президенты затронут тему конфликта Израиля и Палестины.

Российского лидера позовут на саммит G20, который состоится в 2024 году. Президент Бразилии Лула да Силва сообщил, что передаст Путину приглашение, невзирая на ордер Международного уголовного суда.

Владимир Путин Иран
05 декабря 2023, 10:46
«Известия» узнали о готовности России к переговорам с Украиной
РИА «Новости»
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Российская сторона готова к возобновлению переговоров с Украиной, сообщили «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, они могут пройти на территории западной страны, в том числе Венгрии.

О том, что Будапешт готов оказать свои посреднические услуги в переговорах между сторонами, на минувшей неделе заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В интервью «Известиям» министр напомнил, что еще в феврале 2022 года обсуждал это с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Источник издания указал, что подобные предложения в России не отвергают. Главное при этом, чтобы Украина и Запад проявили заинтересованность и готовность вести конструктивный диалог с РФ.

«Мы ни за кем бегать не собираемся», - подчеркнул собеседник газеты.

Остается ключевой вопрос Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник напомнил, что украинские власти ранее отказались вести переговоры, даже запретив это на законодательном уровне.

Запад тем временем продолжает снабжать ВСУ вооружениями, обеспечивая тем самым затягивание конфликта. О стремлении к переговорному процессу при этом речи не идет.

«Мы, безусловно, ценим стремление Венгрии содействовать прекращению кровопролития, но посредничество - это лишь инструмент организации переговорного процесса. Остается ключевой вопрос, кто с той стороны готов вести переговоры, - подчеркнул Мирошник.

Кто может стать посредником По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, посредниками в переговорном процессе между Россией и Украиной могли бы стать Венгрия и, возможно, Словакия.

«Но с точки зрения современных международных отношений было бы разумнее настаивать на какой-нибудь нейтральной стране, например Индии», - добавил он.

Не исключил Безпалько и варианта, при котором посредником могла бы стать ближневосточная страна или постсоветская республика.

Россия Переговоры Украина
05 декабря 2023, 10:05
Киселев указал на невозможность России проиграть СВО
РИА «Новости»
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Россия не может проиграть спецоперацию на Украине, так как в этом случае не останется государства, которое способно поддерживать мировое соотношение сил и ядерный баланс с США. Об этом на Всемирном медиа-саммите сказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, его слова привело РИА «Новости».

Киселев отметил, что нынешнее поколение стоит новую конструкцию мирового устройства.

«Если Россия уступит, то в мире не останется страны, которая будет способна поддерживать соотношение сил в мире, а также ядерный баланс с США. Все почувствуют себя в новой бескомпромиссной колониальной системе», - сказал он.

Гендиректор холдинга подчеркнул, что европейцы уже привыкли жить в колониальной системе, тогда как американцем жизненно необходимы ресурсы.

«Хотелось бы, чтобы все понимали смысл того, что происходит, а также осознавали роль России в этом», - добавил Киселев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал неотвратимой трансформацию мирового устройства в сторону многополярности.

Россия Запад
05 декабря 2023, 09:32
Премьер Болгарии заявил об отсутствии каких-либо нарушений со стороны «Лукойла»
РИА «Новости»
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Российская компания «Лукойл» не нарушила ни одного предписания ЕС, ни законодательства Болгарии, указал премьер страны Николай Денков. Его заявление привело Болгарское телеграфное агентство.

Денков обратил внимание, что работу «Лукойла» без каких-либо нарушений подтверждают все последние проверки. Они показали, что компания в своей деятельности не преступила ни одного предписания Евросоюза, болгарского закона или таможенного постановления, пояснил политик.

Также Денков пообещал, что власти Болгарии опубликуют данные, если в деятельности компании найдут какие-либо нарушения.

Болгария одобрила запрет на использование компанией «Лукойл Нефтохим» в Бургасе российской нефти , начиная с марта 2024 года. С 1 января 2024-го отменят экспортные квоты, а исключение на переработку нефти из РФ полностью - с 1 марта.

НПЗ при этом уже выступил с предупреждением об угрозе остановки производства из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов.

Болгария Нефть Россия

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