Турецкий лидер напомнил, что объединение встало на сторону Израиля в конфликте в секторе Газа и проигнорировало дипломатические процессы в ситуации на Украине. Он добавил, что доверие Турции к ЕС после этого пошатнулось.

«Европейский союз в этот период играл очень странную и непоследовательную роль. Европейский союз не предложил и не смог предложить справедливый подход», - отметил Эрдоган.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 4 ноября приехала в Киев для обсуждения вступления страны в ЕС и финансовой поддержки. Ранее он заявила, что объединение пересмотрит бюджет и выделит деньги для Украины и сектора Газа. Фон дер Ляйен добавила, что из-за конфликтов в европейских странах выросло число мигрантов.