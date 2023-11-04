04 ноября 2023, 14:18

Действия Евросоюза ослабили доверие Турции — Эрдоган

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Евросоюз странными и непоследовательными действиями подорвал доверие к себе. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщила газета Hurriyet.

Турецкий лидер напомнил, что объединение встало на сторону Израиля в конфликте в секторе Газа и проигнорировало дипломатические процессы в ситуации на Украине. Он добавил, что доверие Турции к ЕС после этого пошатнулось.

«Европейский союз в этот период играл очень странную и непоследовательную роль. Европейский союз не предложил и не смог предложить справедливый подход», - отметил Эрдоган.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 4 ноября приехала в Киев для обсуждения вступления страны в ЕС и финансовой поддержки. Ранее он заявила, что объединение пересмотрит бюджет и выделит деньги для Украины и сектора Газа. Фон дер Ляйен добавила, что из-за конфликтов в европейских странах выросло число мигрантов.

Турция Евросоюз Украина Конфликт Израиля и Палестины
04 ноября 2023, 13:44
Минимум 12 человек погибли при ударе израильских ВВС по школе на севере Газы
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Не менее 12 человек погибли в результате атаки ВВС Израиля по зданию школы Аль-Фахура в лагере палестинских беженцев «Джебалия» на севере сектора Газа. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава, передал канал Al Jazeera.

Директор больницы Аль-Шифа сообщил, что в результате нападения погибли 15 человек, десятки получили ранения. Число убитых будет расти.

«Нападение на школу Аль-Фахура произошло через несколько часов после смертельного удара по другой школе, где укрываются перемещенные семьи, в районе Аль-Сафтави к северу от города Газа», - отметили журналисты.

В израильской армии сообщили, что жителям северной части сектора Газа разрешат использовать улицу Салах ад-Дин, главную дорогу в Газе, для эвакуации на юг, сообщило издание. Однако в последние недели жители неоднократно сообщали о нападениях Израиля на гражданские транспортные средства и колонны, двигавшиеся на юг, после аналогичных заявлений израильской армии.

Ранее действия Израиля в Газе назвали «операцией по истреблению в нацистском стиле». В палестинском анклаве после атак ЦАХАЛ пострадали местные жители.

Конфликт Израиля и Палестины
04 ноября 2023, 13:19
Россия опередила страны Запада в сфере ядерного оружия — Патрушев
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Россия опередила другие страны в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на выставке-форуме «Россия», сообщил ТАСС.

По его словам, Россия разработала уникальное вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты, которые станут гарантией безопасности для жителей государства.

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере», - отметил Патрушев.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский подробно рассказал о ракете «Буревестник». Он сообщил, что страны Запада поначалу отказывались верить в создание настолько мощного и эффективного оружия. Военный аналитик напомнил, что аналогов этих ракет нет ни у Китая, ни у Великобритании. Он добавил, что информация о разработке «Буревестника» вызвала панику в США.

Ядерное оружие Совет безопасности РФ Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 12:37
Урсула фон дер Ляйен раскрыла цель визита на Украину
РИА «Новости»
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла цель своего визита в Киев. Об этом она написала в социальной сети Х.

«Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС», - заявила политик.

Фон дер Ляйен добавила, что проведет переговоры с украинскими властями по вопросу финансовой поддержки со стороны Евросоюза для восстановления страны.

Глава ЕК прибыла в Киев 4 ноября. На вокзале ее встретил президент Украины Владимир Зеленский. Раньше во время поездок фон дер Ляйен в Киев ее встречали сотрудники посольства ЕС.

Всего с начала российской спецоперации Евросоюз потратил на Украину около 90 миллиардов долларов , 27 миллиардов пришлись на поставки оружия и боеприпасов. Глава ЕК заявляла, что ЕС должен твердо стоять на стороне Украины - столько, сколько потребуется.

В конце октября фон дер Ляйен заявила о необходимости пересмотреть бюджет Евросоюза , чтобы найти средства на помощь Украине и мирным жителям сектора Газа. По ее словам, в приоритетах ЕК также осталась борьба с ростом миграционных потоков.

Еврокомиссия Украина
04 ноября 2023, 11:01
Число жертв землетрясения в Непале выросло до 128
РИА «Новости»
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В результате землетрясения в Непале погибли как минимум 128 человек, сообщило агентство Associated Press. До этого появлялась информация о 54 жертвах.

По данным СМИ, официальные лица предупредили, что количество жертв продолжит расти: с некоторыми территориями оказалась потеряна связь.

Землетрясение магнитудой 5,6 случилось на северо-западе южноазиатской страны поздним вечером. Пострадали десятки жителей, главным образом из горных деревень. В районе Рукум обрушилось множество жилых домов, погибли 35 человек и еще около 30 попали в больницу.

Согласно информации геологической службы США, подземные толчки зафиксировали на глубине около 18 километров. Эпицентр находился в Джаджаркоте. В этом районе подтвердили смерть 34 жителей. Мертвых и пострадавших достают из-под завалов, и на некоторых территориях работу спасателей затрудняют оползни.

Очевидцы отметили, что отголоски землетрясения ощущаются даже в Нью-Дели - на расстоянии около 800 километров от эпицентра.

Землетрясения

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