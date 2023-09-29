Действия Азербайджана в Нагорном Карабахе назвали расовой дискриминацией

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В своем заявлении истец потребовал принять временные меры для сохранения прав и защиты международного права по отношению к армянскому населению Нагорного Карабаха.

Армения потребовала воздерживаться от любых попыток вытеснения этнических армян, а также не мешать тем, кто хочет вернуться в свои дома после вынужденного переселения.

Среди требований страна также указала допуск на территорию представителей ООН и Международного Красного Креста для оказания гуманитарной помощи и устранения последствий в ходе последнего конфликта. Армения указала на необходимость не допускать карательных мер в отношении бывших политиков или военных Нагорного Карабаха и разрушения памятников армянской культуры.

Страна запросила суд ввести меры, не откладывая, и продлевать каждые три месяца до окончательного решения по делу.