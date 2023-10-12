Деятельность ХАМАС запретят в Германии
Власти Германии запретят в стране деятельность движения ХАМАС, а также организации Samidoun, занимающейся поддержкой палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге, его процитировал ТАСС.
«МВД ФРГ введет запрет на деятельность ХАМАС в Германии», - сказал Шольц.
Он добавил, что деятельность Samidoun в стране также запретят, поскольку члены палестинского объединения открыто прославляют жестокие террористические акции.
Выступая в бундестаге, канцлер обозначил позицию Германии в ближневосточном конфликте. Шольц заявил, что сейчас у ФРГ есть только одно место: рядом с Израилем. По словам канцлера, ближневосточная страна имеет право защищать себя и своих граждан.
Кроме того, Шольц осудил власти Палестины за отсутствие ясной реакции на атаку ХАМАС. Канцлер Германии назвал такое молчание постыдным.