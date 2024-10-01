Девять из 10. КСИР отчитался о ракетных ударах по Израилю

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«Несмотря на то, что этот район был защищен самыми передовыми и обширными системами обороны, 90% выстрелов успешно поразили цели», - процитировало КСИР агентство ISNA.

Представители КСИР добавили, что нанесли удар по израильским объектам в ответ на убийства Исмаила Хании, Хасана Насраллы и ряда других командиров «Хезболлы» и палестинского сопротивления.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Иран сумел пробить хваленый «Железный купол» - израильскую систему ПВО. По словам эксперта, все заявления о преимуществах системы - откровенная ложь.