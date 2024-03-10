10 марта 2024, 09:02

Девять человек умерли в Танзании, отравившись мясом черепахи

Freepik
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В Танзании несколько десятков человек получили отравление, съев мясо морской черепахи. Девятерых пострадавших медики не смогли спасти, сообщило издание Assосiated Press (AP).

Авторы статьи уточнили, что массовое отравление черепашьим мясом произошло на острове Пемба. В больницу увезли 78 человек, из них погибли восемь детей и один взрослый.

Жители Занзибара считают мясо морских черепах деликатесом. Однако оно может провоцировать хелонитоксизм, то есть опасное пищевое отравление. Продукт содержит множество различных паразитов и бактерий, которые приводят к серьезным инфекционным болезням. В черепашьем мясе также встречаются токсины и тяжелые металлы.

Ранее в Улан-Удэ шесть девушек попали в больницу после отравления алкоголем. Они отмечали 8 Марта в ночном клубе, где раздавали бесплатные спиртные напитки.

Болезни Питание Врачи Животные
10 марта 2024, 07:48
Байден уличил Нетаньяху во вредных для Израиля действиях
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Действия премьера Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа приносят стране больше вреда, чем пользы. Об этом изданию MSNBC заявил президент США Джо Байден.

Он подчеркнул, что Нетаньяху не уделяет достаточного внимания гибели гражданского населения в секторе Газа, тем самым настраивая весь мир против Израиля. Американский лидер добавил, что у страны есть право самообороны, но из-за методов борьбы израильских военных с ХАМАС страдают мирные жители палестинского анклава.

«По моему мнению, он (Нетаньяху - прим. ред.) больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», - отметил Байден.

Президент также добавил, что никогда не оставит Израиль.

Ранее Байден признался, что во время переговоров с Нетаньяху посоветовал ему «прийти к Иисусу». Об этом глава США рассказал во время диалога с сенатором Майклом Беннетом при обсуждении вопроса гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины
10 марта 2024, 07:28
Доноры президентской кампании Десантиса потратят миллионы долларов на Трампа
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Предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа пообещали поддержать миллиардеры Лиз и Дик Уихлейн, которые спонсировали его соперника — губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом сообщила газета Financial Times.

Предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа пообещали поддержать миллиардеры Лиз и Дик Уихлейн, которые спонсировали его соперника - губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом сообщила газета Financial Times.

Лиз Уихлейн призналась, что уголовное преследование позволило Трампу получить поддержку на праймериз партии и опередить Десантиса.

«Я думаю, что Трамп может победить», - отметила она.

Предпринимательница также рассказала, что политика кандидата «всем нравится», в отличие от его манеры разговаривать с людьми. Оба супруга-бизнесмена выразили готовность направить Трампу по три миллиона долларов, отметили в издании.

В газете добавили, что помощь от Уихлейнов серьезно поможет республиканцу, который лишился значительной суммы денег из-за судебных взысканий.

Ранее Трамп опубликовал видеоролик , в котором собрал все конфузы американского лидера Джо Байдена. Подборка с ляпами президента стала ответом политика на предвыборное видео главы государства.

США Дональд Трамп Выборы президента США
10 марта 2024, 05:39
Мошенники изобрели новый способ кражи денег через экраны гаджетов
Freepik
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Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал о новом способе мошенников по краже денег с телефонов жертв. Его слова передало РИА «Новости».

Как правило, злоумышленники действуют сообща. Сначала они за несколько звонков запугивают жертву, а потом вынуждают включить демонстрацию экрана на устройстве во время запуска банковского приложения. Так у аферистов появляется возможность получить доступ к средствам владельца.

Функция записи есть почти во всех смартфонах, поэтому мошенникам проще найти жертву. В итоге злоумышленники начинают манипулировать страхом человека потерять накопления.

«Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение», - заявил Магомедов.

Специалист напомнил, что работники банка не созваниваются с клиентами через мессенджеры и не просят перейти на видеосвязь. Также они не требуют коды и не вынуждают клиентов демонстрировать экран.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых сообщений. Они изучают голос человека по прошлым отправкам, а потом монтируют похожий с помощью искусственного интеллекта. В итоге общение с клиентом ведут голосом того, чей аккаунт оказался в руках аферистов.

Банки Гаджеты Мошенничество Смартфоны Кражи Деньги
10 марта 2024, 05:02
«Нелегально и глупо». Во Франции рассказали, как Россия ответит на действия с ее активами
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Использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо, заявил РИА «Новости» лидер французской партии «Патриоты» политик Флориан Филиппо. Он подчеркнул, что в России гораздо больше западных активов.

«Это нелегально и глупо, так как в России больше западных активов, чем российских активов здесь <…>. Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война», - заявил Филиппо.

На такой шаг могут пойти, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы потом обвинить ее в этом. Филиппо считает, что Запад именно этого и ждет, чтобы иметь повод атаковать РФ и наложить еще больше санкций.

Евросоюз и США не смогли прийти к консенсусу , как именно использовать замороженные активы России. Европа хочет изъять только доходы от них, а Штаты настаивают на полной конфискации средств.

США Европа Санкции Россия Запад Евросоюз

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