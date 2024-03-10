Девять человек умерли в Танзании, отравившись мясом черепахи

Авторы статьи уточнили, что массовое отравление черепашьим мясом произошло на острове Пемба. В больницу увезли 78 человек, из них погибли восемь детей и один взрослый.

Жители Занзибара считают мясо морских черепах деликатесом. Однако оно может провоцировать хелонитоксизм, то есть опасное пищевое отравление. Продукт содержит множество различных паразитов и бактерий, которые приводят к серьезным инфекционным болезням. В черепашьем мясе также встречаются токсины и тяжелые металлы.

Ранее в Улан-Удэ шесть девушек попали в больницу после отравления алкоголем. Они отмечали 8 Марта в ночном клубе, где раздавали бесплатные спиртные напитки.