03 декабря 2023, 00:38

Девять человек погибли после обстрела автобуса в Пакистане

Unsplash
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Девять человек погибли и 25 получили ранения после нападения на автобус в Пакистане. Об этом сообщило издание Dawn.

«По данным официальных лиц, девять человек погибли и 25 получили ранения в результате террористического нападения на пассажирский автобус в Чиласе <…> в субботу», - сказано в сообщении.

В материале отметили, что после обстрела пассажирский транспорт столкнулся с грузовой машиной, проезжающей мимо. Водитель грузовика скончался от полученных травм. Сейчас проводятся опознания тел погибших.

Правительство создало специальную группу для тщательного разбирательства.

Журналисты отметили, что в последние месяцы в Пакистане выросла террористическая активность.

Ранее стало известно о более чем 60 погибших в Газе после окончания гуманитарного перемирия в анклаве. Также десятки человек получили ранения. Решение о прекращении огня длилось семь дней. ХАМАС и Израиль договорились об освобождении пленных.

Пакистан Автобусы
03 декабря 2023, 00:14
Раздраженный Зеленский и уверенный Путин. В Германии сравнили поведение двух президентов
Пресс-служба Кремля
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По поведению президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно понять настроения в двух странах. Такое заявление сделала немецкая газета Die Zeit.

«C одной стороны - раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой - уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20», - написало издание.

У президента России есть все основания для уверенности: в стране хорошая ситуация с экономикой, а в зоне конфликта российская армия показывает успех. Россия стала стабильней и сильней, в том числе и благодаря действиям Запада. Газета отметила, что мир слишком долго недооценивал Кремль.

Путин выступил на саммите G20 онлайн. Президент последовательно изложил позицию России по текущим событиям.

Владимир Зеленский G20 Владимир Путин Украина
03 декабря 2023, 00:11
«Уничтожить в жесточайшей форме». Зеленского уличили в намерении избавиться от неугодных людей
Flickr
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Президент Украины Владимир Зеленский взял линию на уничтожение врагов и противников любыми способами. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Исходя из заявлений, интервью и действий украинского лидера, можно сделать вывод о том, что остаться должны лишь его приверженцы и последователи. От остальных Зеленский захотел избавиться.

«Врагов нужно уничтожить, любым способом они должны быть уничтожены, так или иначе стерты в жесточайшей форме», - заявил Соскин.

Он отметил, что конфликт между политическим и военным руководством Украины набирает обороты. Команда Зеленского приказала предотвратить любые контакты с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук ранее заявил, что между президентом Украины и главкомом ВСУ никогда не было конфликтов. Он назвал сообщения о разногласиях слухами.

Владимир Зеленский Украина
02 декабря 2023, 23:55
Исламисты пообещали напасть на принца Гарри в поддержку ХАМАС
Википедия
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Исламисты намерены напасть на британского принца Гарри. Об этом сообщил сайт Focus online со ссылкой на немецкие службы.

«Судя по всему, исламисты преследуют цель совершить нападение на принца Гарри. Он символизирует [для них] ненавистный Запад и сторонников Израиля», - сказано в публикации.

Журналисты объяснили, что мотивом для нападения со стороны экстремистов может стать участие принца в военной операции в Афганистане. Он был авиационным наводчиком в этой стране с 2007 по 2008 года, также с 2012 по 2013-й герцог Сассекский служил на юге государства. Во время службы Гарри совершал вылеты против «Талибана»* и других исламистских движений.

В издании напомнили, что неделю назад на сайте «Аль-Каиды»** опубликовали призыв к нападению на королевскую семью Великобритании в поддержку радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее палестинская группировка «Исламский джихад»*** объявила о ракетном ударе по Иерусалиму. До этого Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие в секторе Газа на восьмой день, но сделка сорвалась.

* «Талибан», «Аль-Каида»**, «Исламский джихад»*** - террористические организации, запрещенные в России.

Принц Гарри Королевская семья Британии Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 декабря 2023, 23:40
«Прекратите вооружать Украину». Акция в поддержку Донбасса прошла в Париже
Pxhere
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В Париже прошла акция в поддержку жителей Донбасса. Несколько проукраински настроенных активистов попытались помешать ее проведению, сообщил корреспондент РИА «Новости».

Десятки человек с флагами России и ДНР пришли на Марсово поле у Эйфелевой башни. Люди решили выразить поддержку жителям Донбасса. Организаторами акции под названием «Десять лет украинской агрессии» стали движение Stop Killing Donbass и ассоциация SOS Donbass.

Участники демонстрации вышли под лозунгами «Прекратите вооружать Украину» и «Прекратите мучить Донбасс».

«Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде», - рассказала руководитель SOS Donbass Анна Новикова.

По ее словам, местные власти не препятствовали проведению митинга. Его согласовала префектура.

Ранее волонтеры из Франции привезли в Донецк гуманитарную помощь для жителей ДНР. Добровольцы доставили теплую одежду, инвалидные кресла, костыли, игрушки, велосипеды, питание для животных и продукты для людей.

Париж Донбасс Митинги Франция

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