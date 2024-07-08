08 июля 2024, 01:19

Девушка с застрявшим в ней вибратором набрала 4 млн просмотров

Freepik
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Пользовательница TikTok с ником пожаловалась своим подписчикам на жужжащий «в области спины» вибратор, что привело ее в отделение неотложной помощи. Об этом сообщило издание IOL.

«Не направляйте маленькие пульсирующие пули куда-либо в область спины, потому что в настоящее время я собираюсь отправиться в A&E (отдел несчастных случаев и неотложной помощи - прим. ред.), потому что одна из них застряла во мне», - поделилась девушка своим горем.

Видеоролик набрал более четырех миллионов просмотров.

Тиктокереша рассказала, что пыталась использовать слабительное, прежде чем обратиться к врачам, но это не помогло. Ей повезло, что медики успешно удалили застрявшую игрушку. По словам девушки, теперь «она свободна и больше не страдает».

Ранее австралийскую порнозвезду Алисию Дэвис прооперировали из-за «исчезнувшей» в ней анальной пробки. Так закончилось для девушки первое свидание с молодым человеком.

Больницы Соцсети Видео Секс TikTok
08 июля 2024, 02:16
Муж Камалы Харрис заразился коронавирусом после общения с Байденом
РИА «Новости»
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Муж вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 после общения с главой государства Джо Байденом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Накануне второй джентльмен сдал положительный анализ на COVID-19 после того, как у него проявились умеренные симптомы», - уточнили в администрации президента США.

Эмхофф несколько раз был вакцинирован. Его болезнь протекает в бессимптомном режиме, он продолжает работать удаленно. Камала Харрис также сдала тест на коронавирус, он был отрицательным.

За несколько дней до этого Эмхофф и Харрис стояли на балконе Белого дома рядом с Байденом и его семьей, наблюдая за праздничным салютом в честь Дня независимости.

Джо Байден перенес COVID-19 летом 2024 года. А его жена Джилл болела коронавирусом трижды. Последний раз - в сентябре прошлого года.

США Белый дом в США Коронавирус в США COVID-19 в других странах Джо Байден Камала Харрис
08 июля 2024, 02:09
«А поужинать можно?». В окружении Орбана иронично ответили на возмущения Борреля
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Венгрия не получала мандат представлять его на саммите Организации тюркских государств в Азербайджане. После этого политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал ироничный пост в в соцсети Х.

Премьер-министр Виктор Орбан в пятницу провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого он отправился в Шушу на саммит ОТГ.

По словам Борреля, Орбан не имеет европейского мандата на визит в РФ и саммит ОТГ, несмотря на то, что его страна на шесть месяцев стала председателем в Совете ЕС. Политический директор Балаж Орбан отреагировал на высказывание Борреля.

«А поужинать нам можно или для этого мы тоже должны получить мандат от ЕС?» - написал он.

Венгерский лидер ранее назвал критику руководства Евросоюза бюрократической бессмыслицей. Путин, в свою очередь заявил, что Россия и Венгрия ведут диалог, несмотря на непростую геополитическую ситуацию.

Венгрия Россия Евросоюз Владимир Путин Виктор Орбан
08 июля 2024, 01:02
Стало известно, как Макрон оценил результаты выборов во Франции
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон дал оценку первым итогам второго тура досрочных парламентских выборов. Его коалиция заняла второе место, уступив альянсу левых, сообщило AFP.

«Макрон призвал к „осторожности“ при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому можно поручить сформировать правительство», - отметили в сообщении.

В издании отметили, что французский лидер остался доволен тем, что центральный блок до сих пор «жив» и у власти. Также Макрон решил не выступать с обращением к нации по итогам состоявших досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

Президент Франции «хотел бы дождаться более точных сведений о распределении мандатов в новом парламенте» и после этого принять необходимые решения.

Парламент Франции остался без доминирующей партии. В ходе выборов ни одна из трех политических сил не набрала большинство голосов.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
08 июля 2024, 00:38
В Париже на манифестации сторонников левых начались беспорядки
РИА «Новости»
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В Париже демонстрация сторонников левых на площади Республики по итогам парламентских выборов обернулась беспорядками, есть пострадавшие. Полиция применила слезоточивый газ, сообщило РИА «Новости».

Сначала демонстрация проходила мирно, но позднее к ней присоединились сторонники фашистских групп. К площади стянули усиленные наряды полиции и водометы.

Протестующие в черных масках стали забрасывать силовиков бутылками и фейерверками, произошли столкновения и полицейские применили слезоточивый газ.

Как сообщили «Известия», Парижу к протестам не привыкать, поэтому город к ним заранее приготовился. Многие магазины на Елисейских поля, в том числе люксовые бренды, установили щиты на витрины на случай возможных беспорядков.

Издание также опубликовало кадры с места событий, на которых видно, что люди вышли на одну из главных улиц с города с флагами и самодельными баннерами, на которых было написано La France est tissu de migrations («Франция - ткань миграции»). Все они выкрикивали многочисленные лозунги.

Париж Беспорядки Франция Полиция

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