Девочку заставили приседать в детском саду в Латвии за русские слова

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Он подчеркнул, что пока не хочет называть номер учреждения и фамилии воспитателей, которые так издевались над ребенком до окончания проверки, которую он инициировал. Депутат добавил, что такое отношение негативно сказалась на психологическом состоянии ребенка.

«Девочка замыкается и больше не хочет идти в детский сад», - заявил Пагор.

На этой неделе полиция Латвии предупредила водителей о наказании за наклейки на автомобилях со словами «Я - русский». В ведомстве пояснили, что сначала владельцам транспортных средств дадут шанс снять надпись, а в случае отказа привлекут к административной ответственности и штрафу.

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