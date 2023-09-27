Девочку заставили приседать в детском саду в Латвии за русские слова
Русскоязычную воспитанницу детского сада в латвийском городе Елгава заставляли приседать по 10 раз за каждое слово, которое она говорила по-русски. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат городского парламента Андрей Пагор.
Он подчеркнул, что пока не хочет называть номер учреждения и фамилии воспитателей, которые так издевались над ребенком до окончания проверки, которую он инициировал. Депутат добавил, что такое отношение негативно сказалась на психологическом состоянии ребенка.
«Девочка замыкается и больше не хочет идти в детский сад», - заявил Пагор.
На этой неделе полиция Латвии предупредила водителей о наказании за наклейки на автомобилях со словами «Я - русский». В ведомстве пояснили, что сначала владельцам транспортных средств дадут шанс снять надпись, а в случае отказа привлекут к административной ответственности и штрафу.
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