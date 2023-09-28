Девочка погибла во время стрельбы в Роттердаме

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Сначала правоохранители сообщили о двух случаях стрельбы в Роттердаме. Один из них - в жилом доме. Второй случай зафиксировали в аудитории медицинского центра при университете Эразмус.

Спустя время ведомство уточнило, что в ходе ЧП погибла 14-летняя девочка.

«Только что было объявлено, что 14-летняя девочка, серьезно раненная сегодня днем в результате стрельбы <…>, умерла», - подчеркнули в пресс-службе.

Также известно еще о двух погибших. Информация об этом появилась в газете Algemeen Dagblad , которая сослалась на главного комиссара полицейского управления города Фреда Вестербеке.

Подозреваемого в стрельбе задержали. О мотивах преступления информации пока нет. Подробности выясняются.

Накануне во время перестрелки в Дагестане погиб полицейский. Также пострадали три человека , двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

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