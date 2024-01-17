17 января 2024, 01:42

Девочка погибла в пасти крокодила на глазах у братьев

Pxhere
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Девятилетняя девочка стала жертвой нападения крокодила в Индонезии. Хищник затащил ребенка в воду на рыбалке, сообщило издание Detikcom.

Нападение произошло рядом с деревней Лемоамбо в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Юная жительница деревни пришла на рыбалку со своими старшими братьями.

В какой-то момент из воды выскочил крокодил и схватил ее. Один из мальчиков попытался помочь сестре, но хищник быстро утащил ее на середину реки.

На крики детей сбежались другие селяне. Им оставалось только наблюдать, как крокодил уплывал с девочкой в зубах, а потом скрылся под водой.

Ранее в штате Флорида в США убили четырехметрового аллигатора , который съел 41-летнюю женщину. Ее обнаружили в пасти у пресмыкающегося.

Минувшим летом крокодил напал на 29-летнего футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса. В момент нападения спортсмен купался в реке.

Дети Индонезия Животные Рыбалка
17 января 2024, 02:28
Закон о мобилизации ужесточили в Польше
Freepik
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Польские власти ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

С 13 января вступило в силу новое постановление об образце призывного билета на военную службу. Согласно ему, мобилизованным необходимо будет прибыть к месту явки не позднее шести часов после получения повестки.

Также в документе прописали последствия для уклонистов, которым грозить лишение свободы на срок от трех лет. Игнорирующие повестку призывники при «постоянном уклонении от службы» могут сесть в тюрьму на пять лет.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее призвал НАТО готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением наступления Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать материал Bild о возможной войне НАТО с Россией.

Военные Войны Польша
17 января 2024, 00:45
Тело погибшей в Турции россиянки доставили в Москву для захоронения
РИА «Новости»
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Тело российской туристки, погибшей в Турции, доставили в Москву для захоронения. Об этом сообщила директор филиала туристического страхования «Евроинс» Юлия Алчеева.

«Женщина была застрахована в компаниях „Энергогарант“ и „Евроинс“ туристическое страхование». Поэтому расходы на репатриацию взяли на себя обе страховые компании», - написала Алчеева в Telegram-канале АТОР.

Именно эти страховые компании взяли на себя расходы на посмертную репатриацию, объяснила она. По ее словам, страховщики работали слаженно и оперативно. Если бы не было страховки, то все расходы легли бы на родственников погибшей девушки.

Жительница Кирова прилетела в Турцию на новогодние праздники. На связь с родственниками она перестала выходить 4 января. Также она не появилась в аэропорту Кемера в день вылета в Москву. Ее тело нашли в горах 12 января. По предварительной информации, она сорвалась со скалы.

Ранее двое петербуржцев погибли после схода лавины рядом с ущельем Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. СК инициировал проверку.

Военные Войны Польша
16 января 2024, 23:52
Белорусскую порноактрису задержали в Польше по подозрению в шпионаже
РИА «Новости»
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Польские силовики задержали белорусскую порномодель Дарью Остапенко по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила Lenta.ru.

Остапенко арестовали в городе Лодзи после того, как она, будучи в нетрезвом состоянии, рассказала друзьям, что была информатором белорусского КГБ. Последние сообщили об этом польским спецслужбам.

Девушка родом из города Барановичи, имеет диплом ветеринарного врача, но по специальности не работала. Остапенко зарабатывала на жизнь, снимаясь в порнофильмах под псевдонимом Рита Мартин, вела страничку на платформе OnlyFans и подрабатывала эскортом.

Порномодель также интересовалась политикой. С 2018 года она сотрудничала с оппозиционными партиями и политическими организациями. В Польшу она приехала в прошлом году, где также пыталась наладить контакты с оппозиционерами. Ей были интересны белорусские добровольцы на Украине и люди, им помогающие.

Польские спецслужбы якобы обнаружили в ее смартфоне доказательства работы на КГБ Белоруссии с 2017 года. Остапенко предъявили обвинение в шпионаже, ей грозит от пяти до 30 лет лишения свободы.

Ранее эстонские спецслужбы задержали работавшего в Тартуском университете российского профессора Вячеслава Морозова. Полиция безопасности республики заподозрила ученого в ведении и поддержке разведывательной деятельности, угрожающей безопасности страны.

Шпионаж Белоруссия Польша Актеры
16 января 2024, 22:04
Иран впервые ударил по террористам в Пакистане
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Корпус стражей исламской революции Ирана впервые атаковал баллистическими ракетами штаб-квартиры террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Объекты атаки находились в районе Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан, где располагались две крупнейших штаб-квартиры террористов. Их уничтожили комбинированным ударом ракет и беспилотников», - указали в сообщении.

Накануне несколько взрывов прогремели в Эрбиле. Это произошло в районе консульства США и международного аэропорта, к которому примыкает военная база «Харир». Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу.

Как указали в заявлении КСИР, в ходе атаки ликвидировали штаб-квартиру израильской службы внешней разведки «Моссад» в Иракском Курдистане. Именно там шла подготовка терактов на Ближнем Востоке, в том числе, в Иране.

США Ракеты Взрывы Пакистан Иран

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