Девочка лишилась ноги при взрыве в районе аэропорта на юге Сирии

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Десятки автомобилей столкнулись в турецкой столице Анкаре. В аварии, произошедшем в районе Аккепрю на бульваре Мевлана, пострадали три человека, сообщило агентство Demıroren.

«На скользкой из-за дождя дороге в Анкаре произошло ДТП с участием 26 автомобилей», - отметили в сообщении.

В результате аварии три человека получили легкие травмы, а транспортным средствам был нанесен материальный ущерб. Из-за дорожного происшествия движение транспортных средств сейчас затруднено.

Специалисты погрузили поврежденные автомобили на эвакуатор и вывезли. На месте ДТП работают полицейские и медицинские бригады. Информации о погибших не поступало.

Ранее пассажирский автобус врезался в грузовик в турецком городе Ушак. Ранения получили свыше 40 пассажиров и два водителя автобуса.