Детскую больницу эвакуировали в Газе после обстрела снарядами с фосфором
Минздрав сектора Газа сообщил об эвакуации детской больницы на востоке анклава. Людей стали вывозить после обстрела со стороны Израиля снарядами с белым фосфором. Об этом ведомство ведомство в Facebook*.
«Эвакуация детской больницы „Ад-Дурра“ в восточной части сектора Газа после обстрела снарядами с белым фосфором», - сообщили в министерстве.
Ранее МИД Палестины обвинило израильскую армию в применении фосфорных снарядов против мирных жителей в секторе Газа. Ведомство расценило действия Израиля как геноцид гражданских лиц. По данным Минздрава Палестины, количество погибших в Газе достигло 1500 человек , еще свыше пяти тысяч ранены. Кроме того, сотни тысяч граждан вынужденно покинули свои дома.
Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что израильские военные применяли запрещенные международными конвенциями снаряды с белым фосфором в секторе Газа и Ливане.
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