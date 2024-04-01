Детей принца Гарри лишили семейных праздников во дворце

У королевской семьи есть свои традиции отмечания различных праздников. Например, Пасха начинается со службы в часовне Святого Георгия, после чего следует прогулка и традиционный обед.

Но герцоги Сассекские, переехавшие в Калифорнию, оказались лишены этого праздника. По словам Тома Куинна, принца Гарри особенно расстраивает, что его дети пропустят охоту за пасхальными яйцами, которая проводится после семейного обеда.

Ранее СМИ сообщали, что жена принца Гарри актриса Меган Маркл против его примирения со старшим братом Уильямом. По словам Тома Куинна, Гарри хочет помериться с Уильямом, но Меган считает, что это плохо скажется на общественном образе их семьи.