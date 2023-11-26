Детали возвращения россиянина из плена ХАМАС раскрыли в МИД

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«Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта», - написала она.

В ближайшее время освобожденного жителя Израиля посетят дипломаты. Захарова также отметила, что МИД продолжит работу по освобождению россиян вне списка об обмене.

Палестинское движение ХАМАС освободило заложника с российским гражданством и передало его Международному комитету Красного Креста. Решение освободить россиянина ХАМАС принял «в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции».

Освобождение россиянина из плена ХАМАС произошло вне рамок списка об обмене. Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале , это является следствием прямых договоренностей между представителями России и движением.