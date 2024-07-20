Детали подготовки покушения на Трампа раскрыли в США
Совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэттью Крукс за несколько часов до начала предвыборного мероприятия изучил местность с помощью дрона. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
«Днем 13 июля Томас Мэттью Крукс запустил беспилотник по запрограммированной траектории полета, чтобы изучить территорию выставочного комплекса Butler Farm перед выступлением Трампа», - отметили журналисты.
Крукс запускал БПЛА как минимум несколько раз. Он изучал выставочный комплекс сразу после объявления его местом проведения митинга Трампа. Стрелок посещал площадку в качестве зарегистрированного участника. В машине Крукса полицейские обнаружили около 100 патронов, бронежилет и взрывчатку.
Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля. Кандидат в президенты получил ранение в ухо и потерял много крови, но его уже выписали из больницы.