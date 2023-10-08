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По его информации, один из погибших - известный в стране футболист, нападающий местной премьер-лиги Лиор Асулин. Опознание тел погибших в результате атаки ХАМАС продолжается, на некоторых есть следы пыток.

Ранее канал писал, что боевики похитили с этого фестиваля около 10 девушек. Одной из них, туристке из Дании, сломали ноги, после чего ее увезли в неизвестном направлении.

На данный момент известно о более чем 600 погибших из-за обстрелов и вторжения группировки ХАМАС на территорию Израиля. Еще около двух тысяч человек пострадали.

Кроме того, ХАМАС взял в плен израильских генералов , в том числе работавших на на КПП «Эрез».

Армия обороны Израиля отчиталась о совершении интенсивного авиаудара по объектам ХАМАС в секторе Газа, которые использовались для нападений на территорию страны.