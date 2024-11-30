Десятки сирийских военных погибли в боях против террористов в Алеппо и Идлибе

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В последние дни группировки, входящие в состав «Джебхат ан-Нусра»**, при поддержке иностранных террористов совершили масштабное наступление, напомнили в ВС Сирии. Армия провела передислокацию, чтобы сохранить жизни мирного населения и солдат и подготовиться к контрнаступлению.

«В ходе боев десятки человек из наших вооруженных сил погибли, есть раненые», - заявило командование.

Российская авиация 30 ноября атаковала колонну боевиков на западе Алеппо. Противник понес значительные потери.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

**Террористическая организация, запрещенная в России.