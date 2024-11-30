30 ноября 2024, 14:00

Десятки сирийских военных погибли в боях против террористов в Алеппо и Идлибе

Pxhere
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Десятки сирийских военных погибли во время боевых действий против террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщило командование Вооруженных сил САР в Facebook*.

В последние дни группировки, входящие в состав «Джебхат ан-Нусра»**, при поддержке иностранных террористов совершили масштабное наступление, напомнили в ВС Сирии. Армия провела передислокацию, чтобы сохранить жизни мирного населения и солдат и подготовиться к контрнаступлению.

«В ходе боев десятки человек из наших вооруженных сил погибли, есть раненые», - заявило командование.

Российская авиация 30 ноября атаковала колонну боевиков на западе Алеппо. Противник понес значительные потери.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

**Террористическая организация, запрещенная в России.

Сирия Военные Наступление боевиков на севере Сирии
30 ноября 2024, 12:25
«Отвратительно». Маска возмутили обвинения за высказывания в Сети в Британии
Pxhere
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Американский бизнесмен Илон Маск возмутился ситуацией с обвинениями за высказывания в Сети в Великобритании. Предприниматель опубликовал пост в соцсети Х.

«Отвратительно», - написал Маск.

Так он отреагировал на сведения, согласно которым в Соединенном Королевстве за год вынесли 1696 обвинительных приговоров за высказывания в Сети. При этом в России с 2008 по 2017 годы осудили всего 98 человек за незаконные публикации в интернете.

Ранее Маск прокомментировал данные о рождаемости в странах Евросоюза. Предприниматель заявил о вымирании европейского населения. Также бизнесмен предупредил о неизбежном демографическом кризисе в ЕС.

Великобритания Россия Евросоюз Илон Маск
30 ноября 2024, 10:20
Взрыв прогремел в Косове
Unsplash
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На канале, который питал водой две электростанции в Косове, прогремел взрыв. Премьер-министр Альбин Курти назвал произошедшее терактом, сообщило агентство Reuters.

«Взрыв в пятницу вечером повредил канал на севере Косова, снабжающий водой две угольные электростанции», - отметил он.

Курти обвинил в совершении теракта Сербию и подчеркнул, что станции являлись источником энергии почти для всего государства. Причину взрыва и информацию о возможных пострадавших он не раскрыл.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на подстанции в Нижнем Тагиле. Энергетический объект обеспечивал электричеством предприятие ВПК. Силовики задержали состоявшего в террористической организации мужчину. У него обнаружили детали для создания зажигательных устройств и средства коммуникации, с помощью которых он связывался с кураторами.

Косово Терроризм Взрывы
30 ноября 2024, 08:13
Рябков напомнил об имеющихся у России средствах для вразумления Запада
РИА «Новости»
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Россия имеет в своем распоряжении все военно-технические средства, которые могут вразумить Запад. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он прокомментировал удары американским оружием по территории России и напомнил об отечественных системах противовоздушной обороны, которые уже показали свою эффективность.

«У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», - подчеркнул дипломат.

Рябков назвал ключевой проблемой отношение Запада к позиции России. По его словам, некоторые иностранные политики слышат мнение российской стороны, но не хотят его понимать.

«На Западе нас слышат, но слушать не хотят», - добавил замглавы МИД.

Ранее он допустил возможность новых ядерных испытаний в России в ответ на действия Белого дома. Ситуация стала достаточно сложной, подчеркнул дипломат.

Дипломатия Россия Запад
30 ноября 2024, 07:42
Норвегия заработала миллиарды долларов из-за вытеснения российского газа
РИА «Новости»
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После сокращения поставок в Европу российского газа заработок Норвегии составил более 115 миллиардов долларов сверхдоходов. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

По его словам, антироссийские санкции двойственно отразились на норвежской экономике. С одной стороны, страна обеспечила себе на вытеснении газа из России сверхдоход в 115 миллиардов долларов сверхдоходов. В то же время норвежские компании почти полностью ушли с российской территории, добавил Корчунов. Он отметил, что Норвегия практически пошла на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений.

«Двусторонняя торговля сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров. Особенно сильно пострадали норвежские судоремонтные предприятия на севере Норвегии», - подчеркнул дипломат.

Ранее агентство Bloomberg предупредило о росте цен на энергоносители в Европе. Из-за холодной зимы регион быстрее будет истощать свои запасы газа, отметило издание.

Газ Норвегия Экономика

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