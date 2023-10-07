Десятки ракет выпустили из сектора Газа в сторону Израиля. Очевидцы поделились кадрами

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Над Израилем работает система противовоздушной обороны.

В соцсетях пишут, что в Явне пострадал 20-летний парень - его ранило фрагментами одной из сбитых ракет. Кроме того, в Ашкелоне вспыхнул пожар, повредивший здание и уничтоживший несколько машин. Местные жители отметили, что на данный момент с огнем удалось справиться.

«Уже потушили, я с балкона вижу», - написал очевидец.

В соцсетях также сообщили о стрельбе из автоматов в Сдероте.

«В Сдероте из автоматов по улицам бегают и стреляют. У меня через окно видно», - написал пользователь в одном из чатов.

Появилось и видео из этого города, за кадром которого раздается громкий звук, похожий на выстрел.

Ответа Израиля пока не последовало.



