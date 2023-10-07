Десятки ракет выпустили из сектора Газа в сторону Израиля. Очевидцы поделились кадрами
Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили десятки ракет, сообщил журналист РИА «Новости» с места событий. Тревожные сирены прозвучали в Тель-Авиве (сигнал был хорошо слышен в северной части города) и центральной части страны.
Над Израилем работает система противовоздушной обороны.
В соцсетях пишут, что в Явне пострадал 20-летний парень - его ранило фрагментами одной из сбитых ракет. Кроме того, в Ашкелоне вспыхнул пожар, повредивший здание и уничтоживший несколько машин. Местные жители отметили, что на данный момент с огнем удалось справиться.
«Уже потушили, я с балкона вижу», - написал очевидец.
В соцсетях также сообщили о стрельбе из автоматов в Сдероте.
«В Сдероте из автоматов по улицам бегают и стреляют. У меня через окно видно», - написал пользователь в одном из чатов.
Появилось и видео из этого города, за кадром которого раздается громкий звук, похожий на выстрел.
Ответа Израиля пока не последовало.