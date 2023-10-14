Десятки мирных жителей Газы погибли после удара Израиля по шоссе

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Независимые аналитики Габор Фризен и Крис Осик установили место появившихся в Сети кадров и подтвердили их достоверность.

Издание Al Jazeera отметило, что под огонь попали гражданские люди, которые пытались переехать в южную часть сектора по рекомендации ЦАХАЛ.

Официальные лица Израиля пока никак не прокомментировали обвинения. Днем ранее ЦАХАЛ выпустил заявление к жителям Газы, призвав их переехать в южную часть территории.

В субботу американские СМИ сообщили, что израильские войска нанесли удар по мирной колонне палестинцев. По предварительной информации, погибли более 70 человек и уже свыше 200 получили ранения.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал западные страны за стыдливое молчание на фоне действий Израиля по отношению к мирным палестинцам.