Десятки человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Аргентине

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«Мероприятие помимо Буэнос-Айреса проходит также в городах Мар-дель-Плата, Парана, Обера, Росарио, Комодоро-Ривадавия и Ушуайя», - сообщила агентству глава координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк.

Участники акции прошли вокруг центральной площади аргентинской столицы. Они пели песни военных лет и рассказывали о родственниках, прошедших Великую Отечественную войну. Прохожие узнавали причину мероприятия, некоторые присоединялись к шествию, рассказал корреспондент РИА «Новости».

Центральный штаб «Бессмертного полка» отказался от проведения шествия в очном формате в 2024 году. Такое решение приняли из-за угрозы безопасности.