Читайте нас в:

По данным издания, ЦАХАЛ выпустил по объекту более 10 ракет.

«Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сектор Газа полностью отрезали от связи. Там перестали работать телевидение и интернет-коммуникации.

Накануне официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил, что палестинский анклав превратился в кладбище для детей. По его словам, число погибших в секторе Газа несовершеннолетних превысило 3,4 тысячи.

До этого депутаты Госдумы приняли обращение к ООН из-за массовой гибели детей и сложной гуманитарной обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Российские парламентарии призвали остановить использование оружия на Ближнем Востоке.