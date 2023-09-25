Десятки человек госпитализировали после взрыва цистерны с бензином в Степанакерте

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Собеседница подчеркнула, что точных данных по погибшим и пострадавшим пока нет, потому что спасатели продолжают работать на месте взрыва.

«Сейчас имеем несколько десятков раненых - с различными ожогами. Пока это все», - заявила представитель Минздрава.

Работающий на месте журналист Общественного телевидения Армении заявил, что в результате происшествия погибли несколько человек. При этом он подчеркнул, что пока это не официальная информация.

Мощный взрыв прогремел на складе топлива в районе трассы Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе.

«Интерфакс» со ссылкой на МВД непризнанной республики заявил, что в ведомстве подтвердили данные о погибших при взрыве. Там пояснили, что рядом с эпицентром находилось большое количество автомобилей, которым требовалось топливо для выезда из региона.

Армяне начали массово покидать Нагорный Карабах после подписания властями непризнанной республики акта о капитуляции и возвращения под юрисдикцию Азербайджана. Такое решение руководство приняло по итогам кратковременного витка обострения на минувшей неделе. По последним данным, в Армению прибыли более 6,5 тысячи вынужденных переселенцев.

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