Десятая часть населения Чехии выйдет на общегосударственный «День протестов»

«Цель забастовки - заставить правительство республики задуматься о том, что происходит в обществе. Если министры думают, что от такой акции можно отмахнуться, как бы не заметить ее, то в таком случае настроение в обществе может стать еще хуже», - заявил глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула.

По его подсчетам, акция станет самой крупной в истории Чехии - к ней присоединятся около миллиона человек при населении страны чуть больше 10 миллионов. Среди участников - сотрудники разных предприятий и частных компаний, а также 70% персонала школ. Производственный процесс приостановят как минимум на час либо развесят плакаты в поддержку бастующих. Акция пройдет по всей стране, в Праге - на Малостранской площади.

В Польше дальнобойщики перекрыли контрольно-пропускной пункт «Медыка - Шегини». Они остановили поток коммерческих и военных грузов.