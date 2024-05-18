18 мая 2024, 00:17

Десять человек умерли после распития пива с обувным кремом в Замбии

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Десять человек погибли в Замбии после употребления пива, в составе которого оказался крем для обуви. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местных полицейских.

«По меньшей мере 10 человек погибли, а другие были госпитализированы в различных районах южной Замбии после употребления, предположительно, алкогольного напитка местного производства», - сказано в публикации.

Журналисты отметили, что пиво было кустарного производства, в него добавили метиловый спирт и обувной крем. По словам зампреда полиции Дэнни Мвале, происшествия случились в разные дни.

Ранее в Самарской области девять человек умерли после отравления суррогатным сидром. Также известно о пострадавших. Алкогольный напиток произвели под Самарой. После случившегося задержали предпринимателя, которому принадлежит производство.

Пиво Полиция
18 мая 2024, 00:05
Стали известны детали переговоров Путина и директора МАГАТЭ
РИА «Новости»
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждал с президентом России Владимиром Путиным состояние Запорожской АЭС (ЗАЭС), однако не делал «предупреждений» об опасности ее быстрого перезапуска. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Нет, я бы никогда не стал предупреждать президента Российской Федерации о чем-то. Мы обсуждали состояние станции и различные перспективы по разным сценариям», - сказал он.

По словам Гросси, у Путина есть собственное видение как у президента, а у него - как у техспециалиста. В диалоге с главой России поднимались общие темы. Например, «возможности того, может ли АЭС продолжать работать в прежнем режиме или нет». При этом конкретного сценария собеседники не рассматривали.

До этого издание New York Times выпустило материал с упоминанием поездки Гросси в РФ в марте, где он поговорил с Путиным. Журналисты отметили, что целью диалога было предупреждение президента об опасности быстрого запуска атомной электростации.

Ранее стало известно, что специалисты МАГАТЭ не нашли тяжелого вооружения на ЗАЭС, а также не зафиксировали признаков запуска дронов с площадки объекта. При этом в организации признались, что экспертам пока не разрешили осмотреть все помещения предприятия.

Россия Переговоры Владимир Путин АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
17 мая 2024, 23:43
«Немыслимо». В Китае остались под большим впечатлением от внешности и харизмы Путина
РИА «Новости»
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Внешний вид, харизма и галантность президента России Владимира Путина во время его двухдневного визита в Китай приятно впечатлили местных жителей и журналистов. Об этом заявил обозреватель Digital Journal Людовик Эрет.

«Российского лидера, как известно, в прошлом фотографировали без рубашки, чтобы подчеркнуть его имидж сильного человека, что было бы немыслимо для более сдержанного политического руководства Китая», - написал он.

Особенное внимание Путин получил от китайских женщин. Кира Че из Пекина предположила, что глава РФ часто занимается спортом. Он произвел на нее сильное впечатление. Также о Путине высказалась бухгалтер Линда Ли. По ее словам, президент России - очень привлекательный мужчина.

Ранее Путин во время беседы со студентами Харбинского политехнического университета заявил, что Москва и Пекин смогут многое, если объединят усилия в высокотехнологичных областях. Он обратил внимание на большой потенциал обеих стран.

Россия Владимир Путин Китай
17 мая 2024, 21:01
Тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС обнаружили в секторе Газа
Unsplash
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Израильская армия обнаружила в секторе Газа тела троих заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Согласно проверенным данным, которыми мы располагаем, Ицхак Гелернтер, Шани Лук и Амит Бускила были убиты во время резни 7 октября», - отметили представители армии Израиля.

Тела нашли с помощью данных, полученных в результате допросов пойманных в Газе радикалов. После опознания останков в израильском национальном институте судмедэкспертизы местные власти направили уведомления семьям убитых.

В октябре 2023 года президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил гибель студентки Шани Лук. Глава государства сообщил, что девушку обезглавили.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
17 мая 2024, 20:23
Богоборческие деяния не забудут. В РПЦ высказались о сносе Десятинного монастыря в Киеве
РИА «Новости»
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Снос Десятинного монастыря в Киеве является преступлением наследников богоборцев. Такое заявление сделали в Синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Десятинный монастырь возвели на месте первой каменной церкви Древней Руси, построенной в X веке. Это место пользовалось особым почитанием среди киевлян и православных верующих по всему миру. Но это не остановило местные власти, которые с помощью тяжелой техники и вооруженных людей уничтожили церковное здание.

Жители украинской столицы приходят молиться на место, где стоял храм.

«Верующие Русской церкви, как и многих других поместных церквей, испытывают боль от очередного преступления, совершенного наследниками богоборцев», - отметили в РПЦ.

Там подчеркнули, что богоборческие деяния украинской власти не забудут. Все причастные ответят перед судом истории.

Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической УПЦ снесли ночью 17 мая.

РПЦ Преступления Киев УПЦ

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