Десять человек умерли после распития пива с обувным кремом в Замбии

«По меньшей мере 10 человек погибли, а другие были госпитализированы в различных районах южной Замбии после употребления, предположительно, алкогольного напитка местного производства», - сказано в публикации.

Журналисты отметили, что пиво было кустарного производства, в него добавили метиловый спирт и обувной крем. По словам зампреда полиции Дэнни Мвале, происшествия случились в разные дни.

Ранее в Самарской области девять человек умерли после отравления суррогатным сидром. Также известно о пострадавших. Алкогольный напиток произвели под Самарой. После случившегося задержали предпринимателя, которому принадлежит производство.