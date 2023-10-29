Десять человек погибли при столкновении поездов на юге Индии

Авария произошла на участке железной дороги в индийском штате Андхра-Прадеш. Пассажирский поезд, следующий по маршруту Визага - Раягада, был вынужден остановиться из-за обрыва воздушного кабеля. После этого в него врезался скорый поезд. В результате столкновения три вагона сошли с рельсов.

По данным журналистов, в результате аварии погибли 10 человек, около 25 человек пострадали. Всего в сошедших с рельс вагонах находились 90 человек.

В июне 2023 года страшная авария унесла жизни 294 человек в индийском штате Одиша. В районе города Баласор столкнулись три поезда. Пассажирский состав, следующий по маршруту Калькутта-Ченнам сошел с рельсов, 10 вагонов упали на противоположный путь. В них на большой скорости врезался экспресс.

По сообщению министра железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнава, причиной катастрофы стало изменение в системе электронной блокировки.