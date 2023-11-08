Деструктивные действия США привели к потере мирового влияния Запада — Патрушев
Разрушение западноцентричного миропорядка оказалось необратимым процессом. Англосаксы начали терять глобальное влияние, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве. Его процитировал ТАСС.
«Наша встреча проходит в непростой для всего мира период времени, когда процесс разрушения западноцентричного миропорядка становится необратимым», - указал Патрушев.
По его словам, страны коллективного Запада перестали быть основой в международных отношениях.
Секретарь Совбеза обратил внимание на деструктивные действия Соединенных Штатов, которые начали препятствовать мирному урегулированию конфликтов, в том числе между Палестиной и Израилем. Американское правительство намеренно дестабилизировало обстановку в «неугодных странах» и спровоцировало там наступление кризиса.
Ранее обозреватель Daily Express Пол Уизерс заявил, что сближение России и Китая, а также последний визит президента РФ Владимира Путина в Пекин обернулись серьезными проблемами для США. Американцы утратили статус мирового гегемона.