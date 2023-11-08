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«Наша встреча проходит в непростой для всего мира период времени, когда процесс разрушения западноцентричного миропорядка становится необратимым», - указал Патрушев.

По его словам, страны коллективного Запада перестали быть основой в международных отношениях.

Секретарь Совбеза обратил внимание на деструктивные действия Соединенных Штатов, которые начали препятствовать мирному урегулированию конфликтов, в том числе между Палестиной и Израилем. Американское правительство намеренно дестабилизировало обстановку в «неугодных странах» и спровоцировало там наступление кризиса.

Ранее обозреватель Daily Express Пол Уизерс заявил, что сближение России и Китая, а также последний визит президента РФ Владимира Путина в Пекин обернулись серьезными проблемами для США. Американцы утратили статус мирового гегемона.