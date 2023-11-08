Деструктивная политика США усилила риски применения ядерного оружия
Риск применения ядерного оружия в мире возрастает на фоне деструктивных действий США, предупредил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. С таким заявлением он выступил на встрече с коллегами по СНГ в Москве, сообщил ТАСС.
«Закономерным следствием деструктивной политики США стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности», - подчеркнул он.
По словам Патрушева, безответственные действия Соединенных Штатов не только способствуют тому, что в мире обостряются старые и появляются новые кризисы, но также мешают мирному урегулированию конфликтов. Подтверждение этому можно видеть сейчас на Ближнем Востоке , указал секретарь Совбеза.
Кроме того, США стимулируют рост общих угроз и вызовов, добавил он. Среди них Патрушев назвал терроризм, наркотрафик и транснациональную организованную преступность.
«Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства», - заключил он.