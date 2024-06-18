18 июня 2024, 00:30

«Дешевые фейки». В Белом доме отреагировали на видео со странным замиранием Байдена

РИА «Новости»
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Спикеру Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось оправдывать «зависания» президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь назвала распространившиеся в интернете видео «дешевыми фейками», сообщило РИА «Новости».

«Они являются дешевыми фейковыми видео, которые делаются недобросовестно», - заявила Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Пресс-секретарь также назвала подобные видеоролики попытками дезинформации со стороны «отчаявшихся республиканцев» и сообщила, что они «неоднократно разоблачались».

Причиной для обсуждения стало видео с мероприятия в Лос-Анджелесе. Байден стоял на сцене рядом с бывшим президентом США Бараком Обамой. Перед уходом со сцены Обама махал публике на прощание, а Байден застыл без движения. Бывшему президенту пришлось за руку вывести нынешнего со сцены.

Ранее оправдать зависание Байдена попытался заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Он написал в соцсети Х, что президент не застыл , а просто осматривал публику.

США Белый дом в США Соцсети Видео Джо Байден
18 июня 2024, 00:11
Машину Минфина Франции угнали в пригороде Парижа
Freepik
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Неизвестные угнали автомобиль Министерства экономики и финансов Франции. Преступление произошло в Севране — северо-восточном пригороде Парижа. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По данным журналистов, в автомобиле ведомства лежали два пропуска в Елисейский дворец, где находится резиденция французского президента, а также проблесковый маячок.

Также известно, что угон произошел 16 июня вблизи дома в Севране, где живет водитель автомобиля министерства. Мужчина и сообщил в полицию. Машина не была оснащена системой геолокации.

Ранее автомобилист сбил толпу людей на фестивале воздушных змеев на севере Франции. Пострадали 11 человек. Выяснилось, что 76-летний водитель потерял управление, перепутав педали тормоза и газа.

Неизвестные угнали автомобиль Министерства экономики и финансов Франции. Преступление произошло в Севране - северо-восточном пригороде Парижа. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Париж Машины Франция Полиция
18 июня 2024, 00:08
Статья Путина появилась в северокорейской газете
РИА «Новости»
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Статью президента России Владимира Путина опубликовали в северокорейской газете «Нодон синмун» в преддверии его визита в КНДР.  Текст появился на сайте Кремля на русском и английском языках.

Путин написал, что Россия и Северная Корея готовы к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более стабильными.

«Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов. И одновременно - выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии», - отметил он.

Также российский лидер написал, что в Москве высоко ценят поддержку КНДР в проведении российской спецоперации на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о визите Владимира Путина в Северную Корею.

Кремль Россия КНДР Владимир Путин
17 июня 2024, 23:56
«Будем внимательно следить». В США обеспокоились визитом Путина в КНДР
РИА «Новости»
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Власти США обеспокоены укреплением отношений между Россией и Северной Кореей. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Fox News.

Чиновник признался, что власти США будут внимательно следить за предстоящим визитом президента России Владимира Путина в КНДР.

«Нас не беспокоит эта поездка. Нас беспокоит углубление отношений между этими двумя странами не только из-за последствий для украинского народа… Но и из-за того, что там может быть некоторая взаимность, которая повлияет на безопасность на Корейском полуострове», - заявил Кирби.

Ранее стало известно, что Владимир Путин отправится в КНДР по приглашению председателя государственных дел страны Ким Чен Ына во вторник, 18 июня. Оттуда глава государства вылетит во Вьетнам.

США Ким Чен Ын Отношения Международные отношения Россия КНДР Владимир Путин
17 июня 2024, 23:18
Генпрокуроры России и Египта подписали программу сотрудничества до 2026 года
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генеральные прокуроры России и Египта провели переговоры. Ключевым вопросом стало противодействие современным вызовам и угрозам, в том числе терроризму, сообщила пресс-служба Генпрокуратура РФ.

В ходе встречи Игорь Краснов и Мохамед Шауки Айяд подписали ряд межведомственных соглашений, а также программу сотрудничества стран на ближайшие два года.

Генпрокурор арабской республики прибыл в РФ по приглашению российского коллеги для участия в шестой встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС «Россию и Египет связывает особый характер отношений. И это в полной мере применимо к взаимодействию между нашими ведомствами, которое продолжает укрепляться», - сказал Краснов.

Мохамед Шауки Айяд напомнил, что Египет и Россию связывают исторические события, которые длятся уже много лет.

«Мы надеемся, что новый этап станет еще более успешным», - отметил он.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов подписал первое межведомственное соглашение о сотрудничестве с коллегой из Гондураса Мануэлем Антонио Диасом Галеасом. Встреча прошла в рамках ПМЭФ-2024.

Генпрокуратура РФ Египет Отношения Россия

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