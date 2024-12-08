«Держаться подальше». Маск выступил с обращением к властям США

«Мы должны держаться подальше от войн на территориях других государств, пока это не угрожает миру во всем мире», - написал он.

Ранее Трамп призвал действующую власть США не вмешиваться в происходящую в Сирии ситуацию. Он заявил, что боевики планируют свергнуть президента Сирии Башара Асада, поэтому они захватили несколько городов и приблизились к Дамаску.

По данным Bloomberg, Асад через посредников попросил помощи у администрации США в борьбе с повстанцами, пообещав в обмен на разрыв связей с движением «Хезболла».