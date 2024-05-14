Деркач объявил о работе над трибуналом по преступлениям НАТО

«У нас уже перезрел вопрос создания международного трибунала. Мы работаем над этой темой. <…> Мы никуда без этого не уйдем. Старый миропорядок рухнул, нового миропорядка нет», - сказал он.

Деркач заявил, что для проведения трибунала предстоит создать реестр террористов и спонсоров терроризма, а также реестр ущерба от деятельности стран НАТО. Депутат напомнил, что от агрессии Запада пострадали миллионы жителей Сербии, Ирака, Афганистана, Сирии и Северной Африки. Политик призвал расследовать факты терроризма, военных преступлений, коррупции, нарушения свободы слова и прав человека членами альянса.

В интервью белорусскому агентству Деркач рассказал также о расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Он заявил, что группа украинцев прикрывала операцию американских спецслужб.