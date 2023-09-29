Дерипаска предсказал девальвацию доллара при следующем президенте США

Читайте нас в:

Дерипаска озвучил три варианта решения проблемы, которые есть у американских властей.

Первый - увеличить темпы роста экономики до 10% в год - кажется бизнесмену нереализуемым на данном этапе. Второй - снизить расходы на два триллиона долларов в год - станет самоубийством для политического класса, уверен Дерипаска.

Третий вариант - «забыть или простить» госдолг. Он, по мнению бизнесмена, приведет к девальвации доллара более чем два раза. А это ударит по беднейшим слоям американского общества.

Бизнесмен отметил, что выбирать из плохих вариантов или комбинировать их предстоит уже следующей администрации США.

В сентябре министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что госдолг страны впервые в истории превысил отметку в 33 триллиона долларов. Предыдущий антирекорд страна установила в июне, когда госдолг перевалил за 32 триллиона.