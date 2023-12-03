Деревянный ангар в США, где снимали «Секретные материалы», тушили почти месяц

На ликвидацию пожара ушло 24 дня.

О происшествии стало известно еще 8 ноября. Одно из двух крупнейших в мире деревянных отдельно стоящих зданий-близнецов располагалось на месте бывшей авиабазы Тастин в Калифорнии. В годы Второй мировой войны там располагались дирижабли. Позже там стали проходить киносъемки. Помимо «Секретных материалов», в ангаре снимали фильм «Перл-Харбор».

Пожарная охрана округа Ориндж зафиксировала угрозу обрушения, и в свете динамики возгорания спасатели решили, что строению стоит позволить обрушиться - только после этого к нему можно будет подойти ближе, чтобы начать интенсивные работы по тушению.

Американский научно-фантастический сериал «Секретные материалы» о двух спецагентах ФБР Малдере и Скалли с перерывами показывали с 1993 по 2018 год. Наибольшую популярность он имел в 1990-х и в начале 2000-х.

«Перл-Харбор» - романтическая военная драма 2001 года.