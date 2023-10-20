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«Наша позиция предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре. Теперь и Америка, и Россия являются подписантами договора, но он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране», - сказал он.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать тот факт, что США в день отзыва ратификации ДВЗЯИ провели ядерные испытания в Неваде. Он сказал, что Россия очень внимательно следить за действиями американцев.

Российская сторона не изменит отношения к положениям соглашения, заявил ранее министр иностранных дел Сергей Лавров. Отозвав ратификацию, страна, по его словам, лишь отзеркалила позицию Белого дома.