Дератификация ДВЗЯИ де-юре выровняла положение России и США — Кремль
Выйдя из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия сравняла свой статус с положением США. Теперь ни одна из этих стран не ратифицировала этот договор, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».
«Наша позиция предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре. Теперь и Америка, и Россия являются подписантами договора, но он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране», - сказал он.
Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать тот факт, что США в день отзыва ратификации ДВЗЯИ провели ядерные испытания в Неваде. Он сказал, что Россия очень внимательно следить за действиями американцев.
Российская сторона не изменит отношения к положениям соглашения, заявил ранее министр иностранных дел Сергей Лавров. Отозвав ратификацию, страна, по его словам, лишь отзеркалила позицию Белого дома.