Депутаты стран G20 призвали к возвращению зерновой сделки
Удовлетворение спроса на продовольствие бедных стран невозможно без зерновой сделки. Для возобновления поставок сельхозпродукции на мировые рынки необходимо выполнить все условия России. Как сообщил ТАСС, на это указали в совместном заявлении участники парламентского саммита стран G20.
Удовлетворение спроса на продовольствие бедных стран невозможно без зерновой сделки. Для возобновления поставок сельхозпродукции на мировые рынки необходимо выполнить все условия России. Как сообщил ТАСС , на это указали в совместном заявлении участники парламентского саммита стран G20.
В своем обращении спикеры государственных парламентов подчеркнули, что выступают за реализацию меморандума между Россией и ООН, а также безопасные поставки сельскохозяйственной продукции из портов Украины.
«Это необходимо, чтобы удовлетворить спрос в развивающихся и наименее развитых странах, в первую очередь в Африке», - отметили в тексте документа.
Россия вышла из зерновой сделки в середине июля после невыполнения пунктов меморандума, который подписали представители ООН. Он предусматривал разблокировку активов компаний, доступ российских сухогрузов в европейские порты, страхование грузов и переподключение Россельхозбанка к системе международных переводов SWIFT.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что предложил решения, которые не нарушат введенные против России санкции , но выполнят ее требования. В частности, он отметил, что к системе банковских переводов может подключиться дочерняя компания российского банка в Люксембурге. Страхование сухогрузов обеспечит отдельная организация под кураторством ООН, а для разблокировки активов требуется полный список счетов в зарубежных банках.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реализовать все предложения Гутерриша невозможно без согласия стран Запада , которые на такой шаг не идут. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что экспорт российского зерна на мировые рынки продолжился в условиях действующих ограничений.