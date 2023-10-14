Депутаты стран G20 призвали к возвращению зерновой сделки

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Удовлетворение спроса на продовольствие бедных стран невозможно без зерновой сделки. Для возобновления поставок сельхозпродукции на мировые рынки необходимо выполнить все условия России. Как сообщил ТАСС , на это указали в совместном заявлении участники парламентского саммита стран G20.

В своем обращении спикеры государственных парламентов подчеркнули, что выступают за реализацию меморандума между Россией и ООН, а также безопасные поставки сельскохозяйственной продукции из портов Украины.

«Это необходимо, чтобы удовлетворить спрос в развивающихся и наименее развитых странах, в первую очередь в Африке», - отметили в тексте документа.

Россия вышла из зерновой сделки в середине июля после невыполнения пунктов меморандума, который подписали представители ООН. Он предусматривал разблокировку активов компаний, доступ российских сухогрузов в европейские порты, страхование грузов и переподключение Россельхозбанка к системе международных переводов SWIFT.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что предложил решения, которые не нарушат введенные против России санкции , но выполнят ее требования. В частности, он отметил, что к системе банковских переводов может подключиться дочерняя компания российского банка в Люксембурге. Страхование сухогрузов обеспечит отдельная организация под кураторством ООН, а для разблокировки активов требуется полный список счетов в зарубежных банках.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реализовать все предложения Гутерриша невозможно без согласия стран Запада , которые на такой шаг не идут. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что экспорт российского зерна на мировые рынки продолжился в условиях действующих ограничений.