31 мая 2024, 07:46

Депутаты молдавского оппозиционного блока приедут на ПМЭФ

РИА «Новости»
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Депутаты оппозиционного молдавского блока «Победа» приедут в Россию и поучаствуют в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом РИА «Новости» заявил политик и бизнесмен Илан Шор.

Он подтвердил их участие в мероприятиях форума и рассказал, что сам тоже планирует прибыть в Петербург.

«Прилетают наши депутаты парламента, которые будут участвовать вместе со мной на всех мероприятиях», - указал политик.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что в мероприятии согласились участвовать более 128 стран и территорий. На площадку форума, который пройдет с 5 по 8 июня, прибудут более 12 тысяч человек.

Организатор подчеркнул, что за последние годы экономический, финансовый и технологический центр сместился в Азию. Кобяков добавил, что форум позволит высказаться авторитетным экспертам и представителям власти, которые разбираются в сложных мировых процессах.

Молдавия Депутаты Россия ПМЭФ-2024
31 мая 2024, 06:48
Белый дом сдержанно отреагировал на обвинительный приговор Трампу
Unsplash
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Суд признал бизнесмена Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации. Представитель администрации президента США Иан Сэмс заявил, что Белый дом чтит верховенство закона. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Мы уважаем верховенство закона», - сказал он.

Сэмс отказался от дальнейших комментариев от имени Белого дома. В предвыборном штабе демократа Джо Байдена напомнили о былой уверенности Трампа в безнаказанности. Представитель команды республиканца Майкл Тайлер заявил, что независимо от решения суда , политик примет участие в президентских выборах.

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Политик заключил с ней соглашение о неразглашении информации о связи. Женщина получала деньги от адвоката политика, но их оформили как расходы на предвыборную кампанию.

США Суд Белый дом в США Приговоры Дональд Трамп
31 мая 2024, 03:57
США не будут возвращать ядерное оружие в АТР
Unsplash
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Соединенные Штаты не планируют размещать ядерное оружие на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом, как сообщило агентство Yonhap, заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

«В настоящее время США не считают необходимым возвращение ядерного оружия в Индо-Тихоокеанский регион», - сказал он.

Патель обвинил Россию в «бряцании ядерным оружием», ссылаясь на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее Лавров заявил, что Россия откажется от односторонних самоограничений и примет меры ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он предупредил, что развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без реакции России.

Соединенные Штаты не планируют размещать ядерное оружие на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом, как сообщило агентство Yonhap , заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Ядерное оружие США Россия Оружие
30 мая 2024, 22:54
«Общение с раскольниками». РПЦ назвала причину отказа от сослужения с представителями БПЦ
РИА «Новости»
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Синод Московского патриархата заявил о невозможности совместного богослужения с епископами Болгарской православной церкви (БПЦ). Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви.

Причиной этого решения стало церковное общение представителей БПЦ с одной из украинских раскольнических групп.

«Участники заседания констатировали невозможность сослужения с иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками», - подчеркнули в РПЦ.

Ранее в Синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ снос Десятинного монастыря в Киеве назвали преступлением наследников богоборцев.

РПЦ Православие Болгария
30 мая 2024, 19:35
«С той самой птичкой». Монастырские продукты из России выйдут на китайский рынок
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Отечественные продукты питания, производимые по старым монастырским рецептам, будут поставлять в Китай с этикетками на русском языке и фирменными этикетками «Сделано в России». Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

В октябре 2023 года во время работы организованной РЭЦ выставки «Сделано в России» китайский бизнесмен открыл для себя российский сбитень.

«У вас же такой качественный товар, но почему этикетка на английском языке?» - удивился он.

По словам китайца, в Поднебесной очень ценят продукты из России за их качество, поэтому этикетка на русском языке является своеобразной гарантией происхождения товара.

Как заявила исполнительный директор АНО «Монастырская трапеза» Марина Гринь, первая поставка в Китай будет с этикетками на русском языке.

«Разумеется, с той самой „птичкой“ (фирменным знаком - прим. ред.) „Сделано в России“», - резюмировала она.

Ранее стало известно, что партию фирменных продуктов из Троице-Сергиевой лавры отправят в Египет в октябре. Для первой поставки выбрали посадский сбитень, который полностью состоит из натуральных ингредиентов и имеет долгий срок хранения.

Городской округ Химки стал площадкой международного форума «Россия-Китай». Десятки предпринимателей встретились на территории усадьбы Середниково, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.

Русский язык Россия Китай Продукты

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