Депутаты-консерваторы устроили заговор против премьер-министра Великобритании

«Бывший советник премьер-министра работает с секретной группой депутатов, чтобы отстранить его от должности до всеобщих выборов», - заявил автор статьи.

Источники издания заявили, что в группу заговорщиков вошли 10 человек, в том числе уволенная в 2023 году экс-глава МВД Суэлла Браверман и бывший замглавы Минфина Саймон Кларк. Последний публично призвал отправить Риши Сунака в отставку.

Консерваторы решились на этот шаг из-за низкого рейтинга в преддверии выборов, которые пройдут во втором полугодии 2024 года. Исследование компании YouGov показало, что из-за популярности оппозиции тори потеряют 200 мандатов Палаты общин. Это станет для них крупнейшим поражением за последние 27 лет.

Политикой Риши Сунака недовольны экоактивисты. Они выступили против разработки новых нефтяных месторождений и накрыли особняк премьер-министра черным полотном.