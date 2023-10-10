Депутаты Госдумы денонсировали рамочную конвенцию о защите нацменьшинств
Госдума России денонсировала страсбургскую конвенцию о защите национальных меньшинств. Документ приняли сразу в трех чтениях. Об этом сообщили на официальном сайте нижней палаты парламента.
«Денонсировать рамочную Конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», - указали в проекте.
В пояснительной записке уточнили, что введенные против России ограничительные меры в Совете Европы лишили государство возможности отслеживать «случаи нарушения прав национальных меньшинств <…> русскоязычного населения за рубежом».
Конвенцию о защите нацменьшинств создали 1 февраля 1995 года. Россия подписала документ 28 февраля 1996 года, ратифицировав его два года спустя - в 1998 году. Соглашение стало первым юридически обязывающим инструментом, который был посвящен защите прав меньшинств в мире.
Ранее Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В начале июня МИД РФ направил другим странам уведомление о том, что окончательное участие государства прекратит действовать с 7 ноября.