Депутаты бундестага призвали отремонтировать и использовать российские «Северные потоки»

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В своем заявлении немецкие депутаты указали, что атака на «Северные потоки» нанесла экономический ущерб Германии, так как страна стала зависеть от импорта дорогостоящего сжиженного природного газа. Из-за этого промышленность ФРГ начала терять конкурентоспособность.

«ЕС высказался против импорта российского природного газа, но он продолжает импортировать СПГ РФ в значительных объемах», - констатировали политики.

Члены АдГ призвали немецкое правительство провести независимую экспертизу, чтобы определить, возможен ли ремонт ниток «Северных потоков».

«Создать правовые и фактические условия для ремонта трубопроводов и последующего импорта российского природного газа по этим трубопроводам», - указали в заявлении.

Ранее на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма. Он напомнил, что задолго до этого американский лидер Джо Байден публично грозился сделать все возможное для прекращения поставок российского газа в Европу.