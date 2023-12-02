02 декабря 2023, 18:00

Депутат Рады Дубинский заявил, что его избили в киевском СИЗО

Unsplash
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Заподозренный в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что его избили в киевском СИЗО. Информация об этом появилась в его Telegram-канале, права на ведение которого депутат передал своим адвокатам.

«Сегодня народный депутат Александр Дубинский заявил о том, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации изолятора. <…> Очевидно, что кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО», - говорится в сообщении.

Уточняется, что бригада скорой помощи нашла у депутата множественные гематомы и заподозрила перелом ребра. Дубинский вместе с представителями защиты ждет приезда полицейских для составления акта о телесных повреждениях. Кроме того, депутат потребовал приезда начальника Киевского следственного изолятора и «немедленной реакции» министра юстиции Украины Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина и главы национальной полиции Игоря Клименко.

Дубинский утверждает, что существует реальная опасность здоровью и угроза его жизни. Адвокаты потребовали перевести заключенного в следственный изолятор СБУ.

Заподозренный в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что его избили в киевском СИЗО. Информация об этом появилась в его Telegram-канале , права на ведение которого депутат передал своим адвокатам.

Верховная рада Депутаты СИЗО Киев Украина Избиения
02 декабря 2023, 18:45
Эвакуацию россиян из сектора Газа возобновили
Pxhere
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Эвакуацию россиян и их родственников из сектора Газа возобновили 2 декабря. Об этом сообщили в представительстве России при палестинской национальной администрации.

«Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий», - передали в представительстве.

Пока вывоз граждан осложнен из-за ударов, которые наносят израильские военные по всей территории палестинского анклава и районам возле КПП «Рафах». За последние сутки погибли более 200 человек, в том числе гражданин России Маджед Хассуна.

«Верифицировать этот факт мы пока не можем. Отметим, что М. Хассуна не значится в списках на эвакуацию», - добавили в пресс-службе.

Конфликт Израиля и Палестины
02 декабря 2023, 17:42
Возникла одна проблема. Зеленский не допустит Залужного до президентских выборов
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Владимир Зеленский не допустит участия в выборах президента Украины главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.

По его данным, глава государства хотел бы провести голосование, но он не объявит его по одной причине.

«Возникла одна проблема - Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», - заявил источник.

Он добавил, что сначала офис Зеленского намерен добиться гарантий того, что Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. В противном случае власти попытаются уволить главкома.

«Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией», - заявил собеседник издания.

Депутаты Верховной рады ранее утвердили декларацию о недопустимости голосования в условиях военного положения. Сам Зеленский заявил о готовности провести выборы , но, по его словам, большинство украинцев этого не хотят.

Супруга украинского лидера Елена выступила против его переизбрания на новый срок. Она подчеркнула, что это невозможно.

Владимир Зеленский Украина Выборы
02 декабря 2023, 17:37
Украина заявила о резком сокращении экспорта из-за блокады границы с Польшей
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Украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели», процитировав министра экономики страны Юлию Свириденко.

Она отметила, что в прошлом месяце объем экспорта продукции с Украины достиг 9,2 миллиона тонн.

«На грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу - 282 тысячи тонн. И этот объем на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики», - рассказала Свириденко.

Министр добавил, что на некоторых пунктах пропуска экспорт снизился вдвое, а то и практически замер. По ее словам, власти Украины работают над урегулированием ситуации и надеются на улаживание проблемы путем диалога сторон.

Убытки Украины от закрытия польской границы составили миллиард евро. При этом вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил журналистам, что противоречия между его страной и Украиной возникли бы в любом случае и не связаны с СВО - Польша считает, что ее экономике угрожает евроинтеграция Украины.

Экспорт Украина Польша
02 декабря 2023, 17:17
«Освещала политику Путина». Появилась информация об обратившейся к Лаврову немецкой журналистке
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Немецкая журналистка Александра фон Намен, которая обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову на русском языке на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в Москве. Информация об этом есть на сайте издания Deutsche Welle *, где она трудится.

* признано в России СМИ-иноагентом.

Отмечается так же, что фон Намен - «один из самых опытных корреспондентов» издания. Раньше она была корреспондентом Deutsche Welle* в Вашингтоне, а сейчас возглавляет офис издания в Брюсселе.

В России об Александре фон Намен заговорили после ее короткой беседы с Лавровым на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел. Она спросила, можно ли из его слов на совещании министров сделать вывод о том, что Россия намерена выйти из ОБСЕ. Глава российского МИД попросил цитировать его правильно и напомнил собственные слова о том, что ему «безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ». Сергей Лавров добавил, что в Германии у членов правительства принято «разжевывать журналистам, что им надо писать», но в России журналистов уважают и дают им свободу изложения. После этого фон Намен уже на русском языке заявила, что это неправда, им «никто не говорит, что писать».

«В качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет освещала Россию и политику президента Путина», - говорится в биографии журналистки на сайте.

Германия Сергей Лавров Журналистика

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