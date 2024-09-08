Депутат Пискарев уличил США во вмешательстве в выборы в России
США с помощью СМИ пытались вмешаться в российские выборы. Об этом заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России», - привел его слова Telegram-канал комиссии.
По словам Пискарева, американское посольство в Москве даже не пыталось скрыть свои намерения.
Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас объяснил, чем вмешательство в выборы отличается от влияния на избирательный процесс. По его словам, попытка лишить граждан права голоса - это вмешательство, а ведение повестки в соцсетях для убеждения в чем-то людей - это влияние.