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«Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге. Их проблема в том, что для реализации этой бредовой идеи им еще придется объявить войну России. Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», - отметил парламентарий.

Накануне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море могут закрыть для всех российских судов, если расследование установит причастность РФ к повреждению газопровода Balticconnector.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки из-за падения давления в подводной трубе. ЧП произошло вечером 8 октября.

Управляющие системой в Эстонии и Финляндии перекрыли газ. Финские пограничники выявили место утечки газопровода. По мнению центральной криминальной полиции, есть вероятность, что газопровод намерено повредили.

Ранее политолог Маркелов сравнил слова Латвии о Балтике с маленькой торпедой. Он напомнил, что эта «сумасшедшая идея» всплывает в медийном пространстве не впервые.