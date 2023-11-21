Ровно 10 лет назад в Киеве начались протесты, результатом которых стал государственный переворот. Демонстрация произошла из-за приостановки подписания властью Украины соглашения с Евросоюзом об ассоциации. Протестующие поставленных целей не добились, констатировал депутат.

«Они ввергли страну в еще больший конфликт, развал, разруху и сами себя чувствуют обманутыми», - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, победил не народ, а «сцена Майдана», на которой прыгала будущая верхушка власти.

Результата добились только те, кто финансировал протесты на Украине. Они же ставили главную цель - подтолкнуть республику к противостоянию с Россией, добавил Поляков.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, за эти 10 лет Украина зашла в тупик. А нынешний президент республики Владимир Зеленский приближает страну к новому Майдану.