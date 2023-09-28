Депутат Ланцман обвинила Трюдо в позорном поведении после чествования ветерана СС

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«Молчание прячущегося премьер-министра - это его позор, но не наш», - указала политик.

По словам парламентария, Трюдо отказался взять на себя ответственность за произошедшее и попросил сторонников сделать это за него. Именно поэтому после извинения приносил спикер палаты общин Канады Энтони Рота.

«Этот премьер-министр причинил боль нашей стране. <…> Он унизил евреев, ветеранов и всех канадцев», - высказалась депутат.

Ланцман отметила, что если Трюдо не выступит от имени Канады с извинениями, то жителям страны стоит задуматься о выборе премьера, который сможет в действительности нести ответственность за все свои поступки.

Ранее Джастин Трюдо пообещал в ближайшее время извиниться перед «всем миром» за приглашение Ярослава Хунки в парламент страны.

Во вторник, 26 сентября, спикер парламента Канады Энтони Рота объявил о решении уйти в отставку из-за скандала с чествованием украинского ветерана СС.

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