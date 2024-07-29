Депутат из Японии отправился в Россию из-за промысла морской капусты

«Он намерен попросить о возобновлении посещения могил, а также о возобновлении промысла морской капусты у острова Кайгара (Сигнальный)», - пояснили собеседники агентства.

Известно о планах Судзуки встретиться с представителями МИД и Росрыболовства. Однако насчет других запланированных встреч вопросы еще не решили, уточнили в офисе депутата.

Визит японского парламентария продлится до 31 июля.

Ранее заместитель главы МИД Андрей Руденко призвал власти Японии пересмотреть враждебный курс по отношению к России. Он обратил внимание, что страны могут вести конструктивный политический диалог и вернуть взаимодействие на прежний уровень.