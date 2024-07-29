29 июля 2024, 08:38

Депутат из Японии отправился в Россию из-за промысла морской капусты

Pxhere
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Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки направился в Россию, чтобы обсудить с представителями МИД и Росрыболовства промысел морской капусты у острова Сигнальный. Об этом сообщили ТАСС в офисе парламентария.

«Он намерен попросить о возобновлении посещения могил, а также о возобновлении промысла морской капусты у острова Кайгара (Сигнальный)», - пояснили собеседники агентства.

Известно о планах Судзуки встретиться с представителями МИД и Росрыболовства. Однако насчет других запланированных встреч вопросы еще не решили, уточнили в офисе депутата.

Визит японского парламентария продлится до 31 июля.

Ранее заместитель главы МИД Андрей Руденко призвал власти Японии пересмотреть враждебный курс по отношению к России. Он обратил внимание, что страны могут вести конструктивный политический диалог и вернуть взаимодействие на прежний уровень.

Япония Депутаты Россия
29 июля 2024, 08:12
Милей отказался признавать победу Мадуро на президентских выборах в Венесуэле
РИА «Новости»
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Лидер Аргентины Хавьер Милей отказался признавать победу Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Информация свидетельствует о победе оппозиции… Аргентина не признает мошенничества и надеется, что вооруженные силы защитят демократию и волю народа», - подчеркнул политик.

По данным El Nacional , согласно предварительным результатам, Николас Мадуро одерживает победу на президентских выборах. По словам главы Национального избирательного совета (CNE) Элвиса Аморосо, он набрал 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Также о победе Мадуро сообщал его штаб. При этом глава штаба Хорхе Родригес призвал дождаться официальных результатов CNE.

В правительстве Венесуэлы ранее заявили о вмешательстве ряда государств в выборы в стране.

Аргентина Венесуэла Николас Мадуро Выборы
29 июля 2024, 07:56
Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях
РИА «Новости»
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Идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает полное вымирание всего человечества. Об этом в социальной сети X написал американский предприниматель Илон Маск.

Бизнесмен обратил внимание на высказывание Харрис в сентябре 2023 года в ходе мероприятия в штате Пенсильвания. Тогда вице-президент отметила, что молодые жители США беспокоятся об изменении климата и сомневаются в возможности создания семьи и рождения детей.

«Естественным продолжением такой философии стал бы фактический холокост всего человечества», - написал Маск.

Выборы президента в США запланированы на 5 ноября. Действующий президент Джо Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на пост.

Ранее стало известно, что предвыборной штаб Харрис собрал 200 миллионов долларов на ее президентскую кампанию. При этом 66% пожертвований сделали те, кто совершал это впервые.

США Илон Маск Камала Харрис
29 июля 2024, 07:40
Мадуро набрал 51,2% голосов на выборах президента Венесуэлы
РИА «Новости»
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В Венесуэле подвели предварительные итоги президентских выборов. Президент Национального избирательного совета Элвис Аморосо объявил, что Николас Мадуро одержал победу с 51,2% голосов. Об этом сообщил El Nacional.

Члены избирательных комиссий обработали 80% бюллетеней. Исполняющий обязанности президента получил 5 150 092 голоса, 51,2%, а его соперник Эдмундо Гонсалес - 4 445 978 голосов, 44,2%. Явка избирателей достигла 59%.

Аморосо поблагодарил международных наблюдателей и сообщил об атаке на избирательную систему. По его словам, началось расследование.

Штаб Мадуро уже объявил о победе на президентских выборах , но отказался озвучивать конкретные результаты. Руководитель команды Хорхе Родригес заявил, что сделанный венесуэльцами выбор позволит построить будущее страны.

Венесуэла Николас Мадуро Выборы
29 июля 2024, 07:33
Правительство Венесуэлы сообщило о вмешательстве ряда стран в выборы президента
Pxhere
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Власти Венесуэлы зафиксировали вмешательство некоторых государств в президентские выборы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство страны.

«Венесуэла заявляет и предупреждает об операции по вмешательству в избирательный процесс, в право на самоопределение и на суверенитет нашей родины со стороны группы правительств и иностранных сил», - указали в кабмине.

Накануне власти Аргентины, Эквадора, Коста-Рики, Парагвая, Панамы, Уругвая и Перу потребовали прозрачного подсчета голосов на выборах под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы посчитало, что такое заявление и слова некоторых правых политиков из разных стран направлены на искажение права населения на выбор. По словам представителей страны, граждане голосовали на законных основаниях.

Штаб кандидата на пост президента Венесуэлы Николаса Мадуро уже сообщил о его победе. Однако глава штаба Хорхе Родригес призвал подождать официальных результатов от Национального избирательного совета CNE.

Венесуэла Выборы

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