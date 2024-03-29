29 марта 2024, 15:24

Депутат Делягин: США готовы к радикальным шагам ради сохранения доллара мировой валютой

РИА «Новости»
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США готовы к любым мерам, чтобы сохранить доллар в качестве мировой валюты. Еще в 2011 году они рассматривали идею запрета хождения своих денег в других странах и вполне могут вернуться к этой идее сегодня. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он подчеркнул, что появившаяся в 2011 году идея американцев о признании находящихся за границей долларов криминальными деньгами полностью попадала под действующие в стране законы.

«Если вы купили 100 долларов в московском обменнике, не заплатили налоги со всех своих годовых доходов американскому государству, то с точки зрения его закона - вы преступник», - рассказал Делягин.

Депутат отметил, что США могут пойти на такой радикальный шаг в любой момент и таким образом фактически обнулить большую часть своего государственного долга. Поэтому такая угроза вполне реальна.

В качестве подтверждения своих слов Делягин напомнил, что США в том же 2011 году объявили о введении новых 100-долларовых купюр синего цвета. Но появились они только в феврале 2014 года. Впервые их увидели в обменниках на киевском Майдане.

«Американцы тогда заявили, что не могли наладить станки для печати своей валюты. Правдоподобное объяснение, потому что у них сильно деградировал технологический уровень, но может они, правда, думали об этом (запрете хождения доллара вне США - прим.ред.)», - подытожил Делягин.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал стратегической ошибкой США использование национальной валюты в качестве инструмента внешней политики. Глава государства пояснил, что денежный печатный станок США работает без перерыва, несмотря на рекордное увеличение государственного долга.

США Доллары США Госдума РФ Депутаты Деньги
29 марта 2024, 15:46
Всего лишь риторика. Трамп изменил свое мнение об участии США в НАТО
РИА «Новости»
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Республиканец Дональд Трамп, несмотря на свои резкие заявления о НАТО, в случае переизбрания не будет делать резких шагов и инициировать выход США из блока. Такое мнение «360» высказал американист Малек Дудаков.

Бывший помощник 45-го президента по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что у Трампа была идея о выходе США из НАТО. Он может вернуться к ней, если победит на президентских выборах в 2024 году, считает политик. Однако Дудаков не согласился с Болтоном.

«Вся риторика Трампа о возможности выхода США из состава альянса - это всего лишь риторика. В последнем своем интервью британскому политику и ведущему GB News Найджелу Фараджу он скорректировал свою позицию. Трамп потребовал от стран НАТО нарастить военные расходы до уровня более 2% от ВВП, что соответствует уставу организации, и закупать больше американских вооружений», - поделился собеседник «360».

Дудаков заметил, что во время своего первого президентского срока Трамп не инициировал выход из НАТО. Поэтому вряд ли что-то изменится после его вероятного переизбрания. При этом эксперт подчеркнул, что Трамп будет активно сотрудничать с другими организациями, в которые входят США.

«Речь идет об антикитайском блоке AUKUS (Австралия, Великобритания, США) и Арктическом совете, действующем против России. Это ситуативные, менее забюрократизированные альянсы, чем НАТО, будут ближе Трампу. Кроме того, он сосредоточится на выстраивании двусторонних отношениях с другими странами», - подытожил собеседник.

В феврале МИД сообщил, что Россия перестала платить взносы в Арктический совет. В ведомстве также допустили выход страны из организации.

США Военные Дональд Трамп Россия НАТО
29 марта 2024, 13:10
Кремль не получал сообщений из Румынии о найденном беспилотнике
РИА «Новости»
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Власти Румынии не связывались с Россией по поводу найденных на берегу Дуная обломков беспилотника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Нет, нам ничего не известно об этом», - сказал он.

Минобороны Румынии объявило, что вечером 28 марта на берегу Дуная в населенном пункте Инсула-Маре обнаружили обломки аппарата, предположительно беспилотника. В 2023 году министр обороны страны Анджел Тылвар заявлял, что из-за работы украинских ПВО в страну попадали обломки сбитых дронов. В частности, в декабре БПЛА рухнул в нежилой зоне рядом с приграничной деревней Гринду , и посла России вызывали в МИД.

В Румынии построят крупнейшую военную базу НАТО, сообщил RT. Проект оценили в 2,5 миллиарда евро. Объект планировали открыть к 2040 году, после расширения 57-й авиабазы собственных военно-воздушных сил.

Беспилотники Дмитрий Песков Румыния
29 марта 2024, 11:01
Болтон допустил выход США из НАТО при переизбрании Трампа
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания на пост главы государства инициирует вопрос о выходе страны из состава НАТО. Об этом изданию Le Figaro сказал бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, вероятность выхода США из альянса при Трампе можно оценить как довольно высокую.

«Когда у Трампа возникает идея, он возвращается к ней вновь и вновь. Потом забывает, но в конечном счете снова вспоминает и действует. Многие думают, что эта тема просто является темой для переговоров, но я так не считаю», - отметил бывший советник.

Болтон напомнил, что в 2018 году Трамп шокировал Европу, заявив об отказе от поддержки со стороны США, если они не прекратят покупать природные ресурсы по высокой стоимости у России.

Ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты призвали членов НАТО из Европы готовиться к вероятному выходу США из военного блока.

США Дональд Трамп НАТО
29 марта 2024, 10:19
Байден заявил, что арабские страны готовы признать Израиль
РИА «Новости»
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Ряд арабских стран, в том числе Саудовская Аравия, готовы признать Израиль. Такое заявление сделал глава Белого дома Джо Байден на мероприятии по сбору средств в рамках президентской кампании в Нью-Йорке. Его процитировало агентство Bloomberg.

«Я работал с Саудовской Аравией и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль», - подчеркнул американский президент.

Он указал на то, что нужно разработать план действий и будущее соглашение о создании двух стран. Байден уточнил, что этот процесс не обязательно «произойдет сегодня, но должен быть прогресс». Он выразил уверенность в том, что можно обеспечить целостность и безопасность Израиля.

Выступление Байдена прерывали протестующие в зале. Один из митингующих кричал ругательства, свистел и показывал плакаты о ядерной войне с Россией. На улице также организовали демонстрацию. Там собрались протестующие против политики Белого дома на Ближнем Востоке.

Израиль Египет Саудовская Аравия Джо Байден Катар

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