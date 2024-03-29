Депутат Делягин: США готовы к радикальным шагам ради сохранения доллара мировой валютой

Он подчеркнул, что появившаяся в 2011 году идея американцев о признании находящихся за границей долларов криминальными деньгами полностью попадала под действующие в стране законы.

«Если вы купили 100 долларов в московском обменнике, не заплатили налоги со всех своих годовых доходов американскому государству, то с точки зрения его закона - вы преступник», - рассказал Делягин.

Депутат отметил, что США могут пойти на такой радикальный шаг в любой момент и таким образом фактически обнулить большую часть своего государственного долга. Поэтому такая угроза вполне реальна.

В качестве подтверждения своих слов Делягин напомнил, что США в том же 2011 году объявили о введении новых 100-долларовых купюр синего цвета. Но появились они только в феврале 2014 года. Впервые их увидели в обменниках на киевском Майдане.

«Американцы тогда заявили, что не могли наладить станки для печати своей валюты. Правдоподобное объяснение, потому что у них сильно деградировал технологический уровень, но может они, правда, думали об этом (запрете хождения доллара вне США - прим.ред.)», - подытожил Делягин.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал стратегической ошибкой США использование национальной валюты в качестве инструмента внешней политики. Глава государства пояснил, что денежный печатный станок США работает без перерыва, несмотря на рекордное увеличение государственного долга.