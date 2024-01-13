13 января 2024, 14:17

Депутат Чепа призвал российские суда соблюдать осторожность на Ближнем Востоке

Unsplash
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Российским кораблям следует быть внимательнее при проходе через зону конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Lenta.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он прокомментировал удар хуситов по танкеру с российской нефтью в Красном море. Чепа рекомендовал судам избегать опасную зону и соблюдать максимальную осторожность в случае передвижения по ней.

«Мы понимаем напряженность ситуации, мы понимаем, что происходит в регионе, поэтому относиться к этому надо с полной серьезностью», - указал депутат.

Парламентарий добавил, что в результате атаки йеменских хуситов никто не пострадал, а танкер не получил повреждений.

Ранее британская компания Ambrey сообщила о нападении боевиков на корабль с российской нефтью в Аденском заливе. Йеменские хуситы по ошибке атаковали шедшее под флагом Панамы судно, ракета приземлилась рядом с кораблем. По информации Ambrey, боевики запустили снаряд в 90 морских милях к юго-востоку от Адена.

Корабли Депутаты Нефть Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Йемен
13 января 2024, 13:45
Избирательные участки закрылись на Тайване
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На Тайване завершилось голосование на выборах в администрацию острова, избирательные участки прекратили свою работу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сегодня, 13 января, избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов тайваньского парламента работали с 08:00 до 16:00 по местному времени (с 03:00 до 11:00 по Москве). Подсчитывать голоса стали сразу же после закрытия участков.

Для тайваньцев не предусмотрели электронное или заочное голосование. Главу администрации определят по результатам всеобщего голосования, которое длилось только один тур. Имя победителя должны назвать к сегодняшнему вечеру, его инаугурация состоится 20 мая.

Китайский профессор Чжао Хунвэй предположил, что на выборах победит кандидат от правящей партии Тайваня , выступающий за независимость острова. По его мнению, этот политик позволит США и дальше манипулировать тайваньским вопросом.

Тайвань Выборы
13 января 2024, 12:27
Сторонник независимости Тайваня предварительно набрал большинство голосов на выборах
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Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ пока лидирует на выборах главы администрации. По данным, полученным после получаса подсчета голосов, он набрал 34,2%. Прямую трансляцию подсчета ведет канал «Саньли».

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ пока лидирует на выборах главы администрации. По данным, полученным после получаса подсчета голосов, он набрал 34,2%. Прямую трансляцию подсчета ведет канал « Саньли ».

Следом за Циндэ с 28,9% голосов идет кандидат от Тайваньской народной партии, выступающий за диалог с США и Китаем, Кэ Вэньчжэ. Третье место предварительно занял кандидат от оппозиционной партии, выступающий за нормализацию отношений с Китаем, Хоу Юи (28,4%).

Ранее победу Лая Циндэ предсказал журналистам профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй. Он отметил, что количество сторонников независимости на острове продолжает расти. В сложившихся условиях кандидат от ДПП победит «без какой-либо интриги», уверен Хунвэй.

Перед выборами Лай Циндэ заявлял, что готов вести жесткую политику по достижению независимости Тайваня и тесно сотрудничать с Западом.

Тайвань Выборы
13 января 2024, 12:17
Boeing-737 в Японии вернули в аэропорт вылета из-за трещины на стекле кабины пилота
Unsplash
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Лайнер авиакомпании All Nippon Airways экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возникшей в ходе полета трещины на стекле кабины пилота. Как сообщило агентство Kyodo News, Boeing-737 летел по маршруту Саппоро — Тояма.

На борту самолета были 59 пассажиров, в том числе с грудными детьми, и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Началось расследование.

Ранее гендиректор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с лайнерами 737 MAX после ситуации с оторвавшейся дверью и иллюминатором во время полета. Агентство Kyodo News на писало, что у самолета были производственные проблемы. Федеральное управление гражданской авиации США объявило, что проведет расследование, соблюдает ли Boeing стандарты безопасности.

Сразу несколько стран приостановили полеты лайнеров Boeing 737 MAX-9 после ЧП. Американская авиакомпания Alaska Airlines устроила проверку и обнаружила незакрепленное оборудование на Boeing 737-9 MAX.

Лайнер авиакомпании All Nippon Airways экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возникшей в ходе полета трещины на стекле кабины пилота. Как сообщило агентство Kyodo News , Boeing-737 летел по маршруту Саппоро - Тояма.

США Авиация Дети Япония Самолеты Boeing
13 января 2024, 12:00
Жертвами оползней в Колумбии стали 18 человек
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Порядка 35 человек пострадали из-за оползней в департаменте Чоко на западе Колумбии. В результате стихийного бедствия погибли 18 жителей, сообщила газета Tiempo.

Местные жители рассказали изданию, что оползни такого масштаба возникли в этом районе впервые. Спасатели проводят поисковые работы. По информации газеты, 25 пострадавших поместили в больницу муниципалитета Эль-Кармен-де-Атрато.

«Машины скорой помощи из департамента Антьокия и техника мобилизованы, чтобы обеспечить транспортировку раненых и погибших в Кибдо», - указали журналисты.

Из Боготы и Медельина к месту ЧП вылетели спасательные вертолеты. Чтобы обезопасить водителей, дорогу Кибдо - Медельин перекрыли.

Ранее землетрясения произошли в Японии. Больше всего от подземных толчков пострадала префектура Исикава. Из-за стихийного бедствия погибли 110 человек, еще 516 жителей получили травмы. Сейсмологи заявили, что землетрясение стало самым мощным в регионе за 139 лет.

Спасатели Больницы Работа

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