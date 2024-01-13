Депутат Чепа призвал российские суда соблюдать осторожность на Ближнем Востоке

Он прокомментировал удар хуситов по танкеру с российской нефтью в Красном море. Чепа рекомендовал судам избегать опасную зону и соблюдать максимальную осторожность в случае передвижения по ней.

«Мы понимаем напряженность ситуации, мы понимаем, что происходит в регионе, поэтому относиться к этому надо с полной серьезностью», - указал депутат.

Парламентарий добавил, что в результате атаки йеменских хуситов никто не пострадал, а танкер не получил повреждений.

Ранее британская компания Ambrey сообщила о нападении боевиков на корабль с российской нефтью в Аденском заливе. Йеменские хуситы по ошибке атаковали шедшее под флагом Панамы судно, ракета приземлилась рядом с кораблем. По информации Ambrey, боевики запустили снаряд в 90 морских милях к юго-востоку от Адена.