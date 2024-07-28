28 июля 2024, 19:07

Депутат Чепа обнаружил след Запада в нападении на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке

РИА «Новости»
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Сепаратисты-туареги напали на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали по наводке западных стран. Об этом Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что туарегам оказывает поддержку Франция. Депутат выразил уверенность, что в Мали и Буркина-Фасо находятся наемники ЧВК Academi, также известной как Blackwater. Именно западные боевики координируют действия туарегов, получая финансирование из Франции, добавил он.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что в Мали после засады сепаратистов из «Координации движений Азавада» пропал преемник основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с позывным Лотос. Нападение было внезапным и совершалось «под покровом песчаной бури». «Вагнеровцы» оперативно обменяли преемника Пригожина обратно.

Африка Депутаты Запад Евгений Пригожин
28 июля 2024, 19:09
Осужденного за изнасилование девочки волейболиста освистали на Олимпиаде
РИА «Новости»
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Болельщики освистали нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде во время его первого матча на Олимпийских играх в Париже. Как сообщило издание France24, в 2016 году спортсмена осудили за изнасилование несовершеннолетней девочки и приговорили к четырем годам заключения.

Болельщики освистали нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде во время его первого матча на Олимпийских играх в Париже. Как сообщило издание France24 , в 2016 году спортсмена осудили за изнасилование несовершеннолетней девочки и приговорили к четырем годам заключения.

«В толпе раздался громкий хор неодобрительных возгласов. Во время его подачи и на протяжении всей игры время от времени раздавался свист», - написали журналисты.

Болельщики и некоторые спортсмены считают, что педофил-насильник и сейчас может быть опасен для окружающих, особенно для несовершеннолетних девочек.

На сайте Национального олимпийского комитета Нидерландов было указано, что на Олимпийских играх в Париже спортсмен будет жить отдельно от сборной и не станет общаться со СМИ.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже стала самым масштабным провалом в истории страны. Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли в перевернутом виде , дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Самый большой скандал вызвала пародия на тайную вечерю, в которой участвовали трансвеститы*. Это расценили как проявление вопиющего неуважения к христианам. Видеоролик с нарезкой ярких моментов церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже удалили с YouTube-канала МОК.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Париж Изнасилования Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 18:51
Венесуэльцы выстроились в очереди, чтобы проголосовать на выборах
Unsplash
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Желающие отдать свой голос за кандидата в президенты Венесуэлы выстроились в длинные очереди у участков. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентствам, очереди растянулись больше чем на сотню метров. Участки открылись рано утром - в 06:00 (13:00 по московскому времени). Несмотря на это, люди приходили пораньше, чтобы занять себе место в очереди.

Одна из избирательниц призналась, что пришла за полтора часа, чтобы выполнить свой гражданский долг.

«Я думаю, что у людей здесь много веры [в будущее]», - рассказала она.

Осенью президентские выборы пройдут и в Соединенных Штатах. Американцам придется выбрать, кого они хотят видеть на посту главы государства - представительницу демократов, вице-президента Камалу Харрис или республиканца Дональда Трампа.

В Bloomberg сообщили, что экс-лидер США может потерять существенную часть голосов из-за яростной критики своей соперницы. По мнению журналистов агентства, от него отвернутся латиноамериканцы, афроамериканцы, молодежь и женщины.

Венесуэла Выборы
28 июля 2024, 18:22
Эрдоган дал пощечину мальчику за отказ целовать руку
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, который не выразил свое почтение и не поцеловал руку главы государства. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Эрдоган выступал в Ризе на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим при землетрясении. На сцену вышли несколько детей, чтобы получить ключи. Один из них подошел к Эрдогану и пожал ему руку. В ответ на это турецкий лидер шлепнул ребенка по лицу, а стоящий рядом мужчина объяснил мальчику, что ему необходимо сделать. После этого мальчик поцеловал руку.

Ранее Эрдоган объявил, что ждет извинений от главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который проигнорировал его приглашение и не стал выступать в парламенте. Он отметил, что в Турции ждали приезда чиновника из Палестины.

Турецкий лидер также прокомментировал речь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США. Он отметил, что американцы аплодировали «маньяку-Гитлеру». Эрдоган также назвал власти США беспринципными.

Турция Реджеп Эрдоган
28 июля 2024, 18:08
«С самого начала возникли вопросы». Блок AUKUS обнажил проблемы
Pxhere
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Блоку AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания, США, исполняется три года. Несмотря на обширные планы, похвастаться пока нечем. Как сообщило РИА «Новости», у этой тройки возникают новые проблемы на фоне старых.

Блоку AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания, США, исполняется три года. Несмотря на обширные планы, похвастаться пока нечем. Как сообщило РИА «Новости» , у этой тройки возникают новые проблемы на фоне старых.

«С самого начала возникли вопросы о целесообразности блока», - написали авторы публикации.

В планах AUKUS - дать Австралии атомные субмарины, но возникли сложности. Оказалось, что верфи, работающие на модернизацию американского флота, отстают на годы.

Члены союза также договаривались обменяться данными в области искусственного интеллекта, но опять возникли препятствия.

«Нетрудно представить, что из AUKUS [кандидат в президенты США Дональд] Трамп выйдет без колебаний. Тем более что речь идет о „детище“ нелюбимого им [нынешний американский лидер Джо] Байдена», - добавили журналисты.

Ранее Новая Зеландия начала разрабатывать возможность присоединения к AUKUS. Страна рассчитывала стать активным и конструктивным партнером объединения ради собственной безопасности.

Еще один новый кандидат - Канада. Государство стремилось присоединится к альянсу и рассматривало возможность создания атомных подводных лодок для обеспечения суверенитета страны в Арктике.

США Великобритания Австралия Искусственный интеллект Дональд Трамп Новая Зеландия Джо Байден

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