Депозитарий «СПБ Биржи» попал под санкции США

«ПАО „СПБ Банк“», - указали организацию в перечне.

Ограничения по линии Минфина США обычно означают блокировку активов в юрисдикции Соединенных Штатов и запрет на сделки для американцев.

Минторг США ввел экспортные санкции в отношении 93 компаний из разных государств. Фирмы обвинили в содействии ВС России и военно-промышленному комплексу. По данным ведомства, предприятия якобы участвовали в поставках электроники, которая находится под санкциями. В России технику использовали в интересах армии и спецслужб.