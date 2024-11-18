18 ноября 2024, 20:16

Депортация мигрантов из США. Трамп подтвердил готовность к жесткому сценарию

РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп готов разрешить миграционный кризис радикальными методами. Он подтвердил в своей соцсети Truth Social возможное введение чрезвычайного положения и подготовку массовых депортаций.

Планы нового хозяина Белого дома раскрыл американский активист, руководитель консервативной организации Judicial Watch Том Фиттон. Он написал в соцсети, что Трамп намерен ввести в США чрезвычайное положение и задействовать военных, чтобы остановить «вторжение Байдена», нынешнего президента, посредством программы массовой депортации. Республиканец подтвердил эту информацию.

«Правда», - написал Трамп.

Анонсированная депортация нелегальных мигрантов может стать самой крупной в истории США, заявили во время предвыборной кампании помощники Трампа. Власти намерены отправить на родину около 20 миллионов человек.

США Мигранты Дональд Трамп Джо Байден
18 ноября 2024, 21:05
Власти Абхазии вышли на переговоры с оппозицией
РИА «Новости»
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Представители оппозиции и действующие власти Абхазии встретились для переговоров в здании Министерства обороны республики для обсуждения дальнейшей ситуации по выходу из кризиса, который охватил страну после акций протеста. Об этом сообщил Telegram-канал «Республика».

По данным авторов, оппозиционные силы представили руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, депутат парламента Кан Кварчи и председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.

Правительство Абхазии направило для диалога вице-президента Бадру Гунбу, главу государственного таможенного комитета Отара Хецию и члена общественной палаты Давида Пилию.

«Переговоры начались», - говорится в сообщении.

Премьер-министр республики Александр Анкваб в беседе с журналистами заявил, что переговоры проходили на протяжении всего понедельника, 18 ноября.

«Надеюсь, в итоге будет информация, которая будет интересна для наших граждан», - привел заявление главы правительства Абхазии «Интерфакс».

Протесты в Абхазии начались на прошлой неделе после внесения на рассмотрение в парламент проекта инвестиционного соглашения с Россией. Документ предусматривал чрезвычайно низкие налоги для российских компаний, готовых вложить свои средства в развитие проектов на территории республики.

Оппозиционные силы назвали соглашение невыгодным и вышли на акции протеста, в ходе которых захватили здание парламента. В своих требованиях они потребовали отставки действующего президента республики Аслана Бжании и проведения новых выборов. После требования выросли до отставки всего правительства.

Абхазия Переговоры Оппозиция Протесты в Абхазии
18 ноября 2024, 20:35
Боррель выступил с последним заявлением перед уходом на пенсию
РИА «Новости»
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Странам Евросоюза следует сплотиться и научиться принимать жесткие решения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал об этом в финальном заявлении перед уходом на пенсию, сообщило Politico.

«Мой последний призыв к коллегам: будьте сплоченнее, принимайте решения быстрее. События вас не ждут», - сказал он журналистам по пути на свое последнее заседание Совета по иностранным делам.

Боррель напомнил, что в начале службы призвал Евросоюз научиться использовать язык силы. Для этого, по его мнению, странам следует объединиться, иначе они не смогут продемонстрировать миру решимость и стать геополитическим игроком. Политик в очередной раз призвал коллег освоить язык силы и ускорить принятие важных решений.

Он заявил также, что всегда поддерживал удары европейским оружием вглубь России. Боррель сравнил такие нападения со стрельбой по лучникам.

Пост главы евродипломатии может занять премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Европарламенту предстоит рассмотреть ее кандидатуру.

Международные отношения Оружие Евросоюз Жозеп Боррель
18 ноября 2024, 20:14
Конфликт Маска и советника Трампа Эпштейна стал публичным
Global Look Press
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Вошедший в близкий круг победившего на выборах президента США Дональда Трампа предприниматель Илон Маск вступил в открытый конфликт с давним советником нового американского лидера Борисом Эпштейном. Причиной разногласий стали назначения в новую администрацию Белого дома, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, настоящим камнем преткновения стало назначение Мэтта Гетца на пост генерального прокурора, на котором настаивал Эпштейн. С этим решением не согласился Маск, и конфликт вышел в публичное пространство.

По словам источников, оба фаворита Трампа устроили перепалку за обедом в клубе президента США «Мар-а-Лаго». Ни Маска, ни Эпштейна не смутило присутствие гостей, которые стали невольными свидетелями скандала.

Собеседники журналистов уточнили, что Эпштейну Трамп обязан своей защитой по уголовным делам. По протекции советника посты в министерстве юстиции уже получили адвокаты Тодд Бланш и Эмиль Бове, которые представляли интересы избранного президента в судах.

Источники подчеркнули, что из-за возникшего конфликта все окружение Трампа разделилось: одни выступили в поддержку Маска, другие, недовольные вмешательством предпринимателя в государственные дела, встали на сторону Эпштейна. Они запланировали отстранить миллиардера, который, по их мнению, вышел за рамки.

Трамп ранее назначил на пост министра юстиции и генерального прокурора конгрессмена Мэтта Гетца. Должность государственного секретаря, по решению нового американского лидера, досталась сенатору от Флориды Марко Рубио.

США Скандалы Белый дом в США Дональд Трамп Илон Маск
18 ноября 2024, 19:22
Зурабишвили призвала к новым выборам после победы «Грузинской мечты»
Global Look Press
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Победа на парламентских выборах партии «Грузинская мечта» поставила республику под угрозу дестабилизации. С таким заявлением в ходе брифинга выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Трансляция выступления доступна на ее странице в Facebook*.

Зурабишвили подчеркнула, что не признает опубликованные Центризбиркомом результаты голосования и призывает провести новые выборы, чтобы выйти из политического кризиса.

«Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», - заявила президент Грузии.

Грузия Выборы

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