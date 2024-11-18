Депортация мигрантов из США. Трамп подтвердил готовность к жесткому сценарию

Планы нового хозяина Белого дома раскрыл американский активист, руководитель консервативной организации Judicial Watch Том Фиттон. Он написал в соцсети, что Трамп намерен ввести в США чрезвычайное положение и задействовать военных, чтобы остановить «вторжение Байдена», нынешнего президента, посредством программы массовой депортации. Республиканец подтвердил эту информацию.

«Правда», - написал Трамп.

Анонсированная депортация нелегальных мигрантов может стать самой крупной в истории США, заявили во время предвыборной кампании помощники Трампа. Власти намерены отправить на родину около 20 миллионов человек.